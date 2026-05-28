Un incendio destruyó el salón de Chacra Adra y ahora buscan reconstruir el hogar de 30 jóvenes

Las llamas provocaron pérdidas totales en el salón utilizado diariamente por los jóvenes que residen en el predio. Foto: gentileza.

Un voraz incendio destruyó por completo el salón del complejo de Chacra Adra durante la madrugada de este miércoles, donde residen 30 jóvenes que forman parte de los Umbrales 3 y 4 de Hogares de Cristo de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. El predio pertenece a la Fundación Creando Futuro y está ubicado a unos 30 kilómetros de Viedma, en cercanías de San Javier.

Según informaron desde la institución, el incendio habría comenzado en el techo, posiblemente a raíz de un cortocircuito. La estructura de la techumbre se consumió rápidamente y, al desplomarse, las llamas alcanzaron el resto del salón.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo personas heridas. «Los chicos están todos bien, gracias a Dios», expresaron desde Hogares de Cristo. En el predio viven actualmente 30 jóvenes.

Tras el siniestro, la comunidad comenzó a organizarse para avanzar con la reconstrucción del espacio y pidió colaboración a vecinos e instituciones. «Es mucho lo que hay que hacer», señalaron.

Mientras avanza la reconstrucción, los jóvenes fueron reubicados provisoriamente en otro sector del predio

Mientras tanto, el comedor funcionará provisoriamente en un gallinero recientemente construido, aunque advirtieron que necesitan con urgencia mesas, sillas, cubiertos y otros elementos básicos, ya que todo quedó destruido por el fuego.

Mesas, sillas y cubiertos quedaron destruidos por el fuego que afectó el complejo de Chacra Adra. Foto: gentileza.

Desde la organización remarcaron además el compromiso y la fortaleza de los jóvenes que viven en el lugar. «No se achican fácilmente ante las dificultades y vienen demostrando un entusiasmo grande en todo lo que hacen», destacaron.

«Como creyentes mantenemos siempre viva la esperanza. Es un momento difícil, pero no vamos a bajar los brazos tan fácilmente», afirmaron.

«Es su casa»: el acompañamiento a los jóvenes tras el incendio en Chacra Adra

Mientras avanzan las tareas para reconstruir el salón-comedor destruido por el incendio, una de las prioridades en Chacra Adra fue contener y acompañar a los más de 30 jóvenes que viven en el lugar. Así lo expresó el padre Luis García, quien remarcó el fuerte impacto emocional que provocó el siniestro.

«Es su casa, su lugar, donde están todo el tiempo. Muchas de las cosas que hay allí llevan su impronta», señaló. También destacó que, pese al dolor y la angustia por las pérdidas, los jóvenes mantienen «fuerza, ganas e ilusión» para seguir adelante.

Durante esta semana comenzarán los trabajos de limpieza y demolición del sector afectado. Mientras tanto, los chicos fueron reubicados provisoriamente en la planta de envasado del predio para las comidas y encuentros diarios, aunque advirtieron que el espacio es reducido y será una solución transitoria por algunos meses.

El sacerdote también destacó la rápida respuesta de la comunidad, instituciones y organismos estatales. «Muchísimas personas ofrecieron su tiempo y su ayuda para la reconstrucción», sostuvo, y valoró especialmente las muestras de solidaridad recibidas en las últimas horas.

«Levantaremos de nuevo el salón», afirmó el padre Luis, quien aseguró que el acompañamiento comunitario y el compromiso de los jóvenes serán fundamentales para recuperar el espacio destruido por el fuego.

Cómo ayudar a Chacra Adra tras el incendio

Desde Hogares de Cristo y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced solicitaron la colaboración de la comunidad para afrontar la reconstrucción del salón-comedor destruido por el incendio.

Actualmente necesitan mesas, sillas, cubiertos y distintos elementos de uso cotidiano para sostener el funcionamiento del espacio donde viven más de 30 jóvenes. También se reciben donaciones en la Secretaría de Catedral.

«Cada aporte nos acerca un paso más a la reconstrucción», expresaron desde la organización.