Condenaron a narcos que llevaban 280 kilos de droga y mataron a una docente durante una fuga

El automóvil tras la fuga llevaba nueve bultos con más de 280 kilos de cannabis secuestrados por Prefectura.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a dos hombres por transportar más de 280 kilos de marihuana en un operativo que derivó en la muerte de una docente de 21 años durante una persecución vial ocurrida en mayo de 2024 en la localidad correntina de Santo Tomé. Las penas fueron de 7 y 4 años de prisión y la fiscalía ya anticipó que apelará el fallo por considerar insuficientes las condenas.

La sentencia fue dictada por el juez Eduardo Belforte, quien actuó de manera unipersonal y encontró culpables a Marcelo Raúl Ferreyra, de 51 años, y a Miguel Ángel Da Rosa, de 57, por el delito de transporte de estupefacientes. Ferreyra fue condenado como autor a 7 años de prisión, mientras que Da Rosa recibió una pena de 4 años en calidad de partícipe secundario.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer, la fiscal Tamara Pourcel y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello, quienes habían solicitado penas de 14 años de prisión para ambos imputados. Tras conocer la resolución, adelantaron que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El operativo que terminó en una muerte

Según quedó acreditado en el juicio, el 22 de mayo de 2024 los acusados salieron desde la ciudad misionera de Leandro N. Alem en dos vehículos con funciones diferenciadas. Ferreyra conducía un Renault Fluence cargado con nueve bultos que contenían 318 paquetes de marihuana, con un peso total de 280,675 kilos.

Da Rosa manejaba un Chevrolet Prisma Joy que actuaba como “coche puntero”, una modalidad utilizada para advertir la presencia de controles policiales y despejar el camino del vehículo que trasladaba la droga.

Durante el debate oral, los fiscales reconstruyeron el recorrido de ambos vehículos a partir de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la causa. Los acusados circularon por distintas rutas provinciales de Misiones hasta ingresar a Corrientes.

La investigación determinó que, al llegar a un control vehicular de Prefectura Naval sobre la ruta provincial 94, a la altura del arroyo Itá Cuá, Ferreyra decidió evadir a los agentes y continuar la marcha.

La persecución y el choque fatal

Dos kilómetros después del control, mientras escapaba a alta velocidad, el conductor realizó una maniobra de sobrepaso en una zona no habilitada y embistió a Manuela Jaqueline Ponce, una docente y maestra jardinera de 21 años que circulaba en motocicleta.

Tras el impacto, Ferreyra abandonó el Renault Fluence y escapó junto a Da Rosa en el vehículo que cumplía la función de “puntero”, con dirección a Gobernador Virasoro.

Minutos más tarde, efectivos de Prefectura hallaron el automóvil con signos del choque y descubrieron los nueve bultos con la droga en su interior. A partir de ese hallazgo, la entonces Fiscalía Federal de Paso de los Libres impulsó una investigación que permitió detener días después a Ferreyra, quien tenía domicilio y una farmacia en la localidad misionera de San Javier, y posteriormente a Da Rosa.

Ferreyra ya había sido condenado en julio de 2025 por la justicia provincial correntina a 5 años de prisión por homicidio culposo agravado, en una causa separada vinculada a la muerte de la joven docente.

El alegato de la fiscalía y el anuncio de apelación

Durante el juicio oral, Schaefer y Romero Olivello sostuvieron que la maniobra desplegada por los acusados puso “simultáneamente en riesgo múltiples bienes jurídicos: la salud pública, la seguridad del tránsito y la vida de las personas”.

Los fiscales remarcaron además que el hecho evidenció “un desprecio por la vida” y destacaron que la víctima era “una persona inocente, de 21 años, educadora, que estaba haciendo algo grande por esta sociedad”.

En esa línea, afirmaron que “decidieron igual emprender el transporte y, una vez perseguidos, huyeron con la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió”.

La acusación también sostuvo que el siniestro vial no podía desvincularse de la maniobra de narcotráfico. “El accidente es parte de la ejecución del transporte del estupefaciente. La muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte”, expresaron durante el alegato.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado penas cercanas al máximo previsto para el delito y consideró como agravantes el volumen de droga secuestrada, el uso de logística organizada mediante un vehículo “puntero”, las maniobras evasivas y el abandono de la escena tras el choque.

Además de las condenas, el tribunal ordenó multas equivalentes a 45 unidades fijas para cada acusado y el decomiso de los dos vehículos utilizados en la maniobra.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de junio.