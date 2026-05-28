El grupo «pomelo» Neuss quiere operar como comercializador en el mercado eléctrico

Edison Trading S.A.U presentó la solicitud para sumarse al mercad o eléctrico. Foto: NA.

El Gobierno de Javier Milei avanzó en la expansión del grupo energético ligado a la familia Neuss al habilitar el trámite para que Edison Trading S.A.U. opere como comercializador en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

De no presentarse objeciones fundadas durante el período previsto, el trámite podría avanzar hacia una resolución definitiva por parte de la Secretaría de Energía o del Ministerio de Economía.

Pedido del grupo energético ligado a la familia Neuss

La Subsecretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía comunicó “a todos los agentes y participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” que Edison Trading S.A.U. presentó la solicitud para ser reconocida y habilitada como participante del mercado bajo la figura de comercializador.

El procedimiento se encuadra en lo previsto por el Anexo 31 de la Resolución ex-SE 137/92 y sus modificatorias, de acuerdo con el aviso publicado en el Boletín Oficial,

La tramitación se realiza bajo el expediente EX-2025-136656005- -APN-DGDA#MEC, en conjunto con otros expedientes administrativos vinculados a gestiones regulatorias del grupo dentro del sector eléctrico.

El aviso oficial fijó un plazo de diez días corridos desde la publicación para que terceros puedan presentar objeciones u oposiciones al ingreso de Edison Trading S.A.U. como comercializador del MEM, en línea con el procedimiento habitual para la incorporación de nuevos agentes.

La comunicación fue firmada por Marcelo Daniel Positino, director nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, área técnica encargada de evaluar los pedidos de incorporación al mercado mayorista.

Edison Trading S.A.U. forma parte del denominado Grupo Edison, estructura energética vinculada a la familia Neuss y sus socios financieros, que amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica.

A partir de actos societarios publicados previamente, la firma surgió de la continuidad de Edison Hidro S.A.U., que modificó su denominación social en 2025 mediante una asamblea extraordinaria inscripta ante la Inspección General de Justicia.

La figura de comercializador dentro del MEM permite comprar energía en el mercado mayorista y venderla a grandes usuarios u otros agentes, además de intervenir en contratos de abastecimiento sin necesidad de operar centrales de generación propias.

Para el grupo empresario, el ingreso de Edison Trading agrega una nueva herramienta para integrar operaciones dentro de la cadena eléctrica y ampliar su participación en el negocio de intermediación de energía.

A continuación, el texto completo publicado en el Boletín Oficial: