Adiós al delineador de labios: qué son los labios mordidos, la tendencia de maquillaje que rejuvenece el look y es furor en Europa

Los labios mordidos se convirtieron en una de las tendencias de maquillaje más comentadas de 2026. Con un acabado natural, romántico y ligeramente difuminado, esta técnica que gana protagonismo en Europa propone dejar atrás los delineados perfectamente definidos para conseguir una boca con un aspecto fresco y delicado.

Conocida internacionalmente como bitten lips, la propuesta busca imitar el tono rojizo que adquieren los labios después de morderlos suavemente o comer frutos rojos. El resultado es un efecto degradado que concentra el color en el centro de la boca y lo suaviza hacia los bordes.

Aunque tiene antecedentes en las rutinas de belleza coreanas y en el maquillaje francés, la tendencia volvió a ganar fuerza en 2026 y se presenta como una alternativa ideal para quienes prefieren un maquillaje sencillo, versátil y fácil de realizar.

Qué son los labios mordidos y por qué son tendencia en 2026

Los labios mordidos o bitten lips son una técnica de maquillaje que busca conseguir un efecto naturalmente sonrojado, sin líneas rígidas ni una cobertura uniforme.

A diferencia del labial tradicional, que suele aplicarse con la misma intensidad sobre toda la boca, esta propuesta utiliza un color más concentrado en la parte central de los labios, que se difumina progresivamente hacia el exterior.

Según destacó la revista Allure al analizar las tendencias de belleza de 2026, los labios difuminados se consolidan como una alternativa a los acabados ultrabrillantes y a los labiales mate de contornos perfectamente definidos.

La técnica también se relaciona con la estética francesa conocida como bouche mordue y con los labios degradados populares en el maquillaje coreano.

Cómo conseguir el efecto labios mordidos en casa: el paso a paso

Una de las principales ventajas de esta tendencia es que no requiere productos costosos ni conocimientos profesionales de maquillaje. Con un bálsamo hidratante y un labial de color intenso es posible conseguir el efecto.

1. Preparar e hidratar los labios

Antes de comenzar, es importante que la superficie esté suave. Aplicá un bálsamo hidratante y dejalo actuar unos minutos. Si tenés los labios agrietados o irritados, evitá exfoliarlos.

2. Suavizar el contorno

Para lograr un degradado más marcado, podés aplicar una pequeña cantidad de corrector alrededor de la boca. Este paso es opcional y permite que los bordes se vean menos definidos.

3. Elegir el color protagonista

Aplicá un tinte o labial cremoso en el centro de los labios, tanto arriba como abajo. La clave es no extender el producto de manera uniforme.

4. Difuminar hacia los bordes

Con la yema del dedo limpio o una brocha pequeña, distribuí suavemente el color desde el centro hacia afuera. El secreto es conseguir una transición delicada, sin líneas marcadas.

5. Dar el toque final

Para un acabado luminoso, podés sumar una pequeña cantidad de bálsamo transparente. Si preferís un resultado más sofisticado, dejá el color con un efecto mate suave.

Los colores de labios mordidos que serán tendencia esta primavera

Aunque en Europa predominan los tonos profundos durante el otoño, la primavera argentina permite adaptar esta tendencia con colores más frescos y luminosos.

Entre las tonalidades que mejor funcionan aparecen:

Rojo cereza: ideal para conseguir un efecto natural pero con personalidad.

ideal para conseguir un efecto natural pero con personalidad. Rosa frambuesa: aporta frescura y combina con maquillajes suaves.

aporta frescura y combina con maquillajes suaves. Coral: una alternativa luminosa para los días de primavera y verano.

una alternativa luminosa para los días de primavera y verano. Borgoña: perfecto para quienes buscan un acabado más intenso y elegante.

perfecto para quienes buscan un acabado más intenso y elegante. Ciruela: permite lograr un degradado sofisticado para la noche.

La elección dependerá del tono natural de los labios y del resultado que se quiera conseguir.

Por qué los labios mordidos pueden convertirse en el maquillaje favorito del verano

El regreso de los bitten lips refleja una tendencia más amplia dentro del mundo de la belleza: los maquillajes que realzan los rasgos naturales sin ocultar completamente la textura de la piel.

Además de ser fáciles de realizar, permiten adaptar la intensidad del color según la ocasión. Para el día, alcanza con un toque de tinte rosado o coral; para la noche, se puede optar por tonos más oscuros y un acabado satinado.

Otra de sus ventajas es que no exige una aplicación perfectamente simétrica, ya que los bordes suaves forman parte de la estética.

Combinados con una piel luminosa, cejas peinadas y un maquillaje de ojos discreto, los labios mordidos pueden convertirse en el detalle protagonista de cualquier look.

Una tendencia simple, favorecedora y adaptable que promete seguir ganando espacio durante la primavera y el verano de 2026.