Alerta tendencia: así se llevará el maquillaje en la primavera-verano 2026/27

Los tonos cálidos, las texturas luminosas y los acabados naturales marcan el rumbo del maquillaje para la primavera-verano 2026/27. Karem Paola Pico, make up artist de Chanel, revela cómo adaptar las tendencias a la rutina diaria.

¿Qué tonos se imponen esta temporada? La paleta se inspira en la naturaleza: beiges, arena, miel, chocolates, bronces, dorados suaves, duraznos y corales. La idea es lograr una piel fresca y radiante, con luz y calidez, sin perder naturalidad. En los ojos, los tonos tierra aportan profundidad y sofisticación.

¿Cómo lograr una mirada actual? La tendencia propone una mirada más relajada, con sombras chocolate, topo y bronce, bien difuminadas. Se busca dar profundidad sin endurecer los rasgos. Un delineado marrón suave y unas pestañas definidas completan el look.

¿Cómo se llevan los labios? Predominan los acabados satinados e hidratantes, con tonos nude cálidos, rosas amaderados, terracotas y corales. El rojo cereza sigue vigente como un clásico atemporal. La clave es conseguir labios luminosos, jugosos y confortables, con un color que realce su tono natural.

¿Cuál es el secreto para una piel luminosa? La consigna es respetar la textura natural del rostro y conseguir un aspecto saludable. Para eso, conviene elegir bases livianas que unifiquen sin recargar y sumar un toque de bronceador para aportar calidez. El resultado es una piel fresca