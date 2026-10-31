Promesa de una rebaja impositiva y fuertes críticas a Cavallo: la charla de Milei ante estudiantes de la universidad Di Tella

El presidente Javier Milei cuestionó a la dirigencia política, defendió su programa económico y anticipó nuevas medidas de desregulación durante una clase magistral ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella este viernes. También adelantó detalles de su próximo libro y planteó una fuerte reducción de impuestos si consigue la reelección.

Según informó Infobae, el encuentro se realizó con acceso restringido a alumnos y bajo un importante operativo de seguridad. Durante la exposición, el mandatario apuntó contra dirigentes opositores y cuestionó las críticas de Domingo Cavallo a su política cambiaria.

Milei anticipó una rebaja de impuestos de USD 500.000 millones si consigue la reelección

Uno de los anuncios económicos estuvo relacionado con una eventual continuidad de su gestión hasta 2031. Milei sostuvo que, si obtiene un segundo mandato, podría devolver USD 500.000 millones a los argentinos a través de reducciones impositivas.

“¡Vaya que eso es liberarlos!”, expresó al referirse a esa proyección. También rechazó el uso de la palabra contribuyente para identificar a quienes pagan impuestos y reiteró su postura: “los impuestos son un robo”.

En ese contexto, anticipó que profundizará las medidas de desregulación económica si gana las próximas elecciones presidenciales. “No saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos; hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer”, afirmó.

El próximo libro de Javier Milei tendrá tres tomos y abordará la política como moral

Durante la charla, el Presidente también adelantó detalles de su próximo libro, cuya publicación está prevista para noviembre. Según explicó, la obra tendrá tres tomos y estará centrada en la idea de “la política como moral”.

El tercer volumen incluirá una bitácora de los primeros 30 meses de Gobierno, organizada en un punteo de unas 400 hojas.

El mandatario también dedicó parte de su exposición a responderle al exministro de Economía Domingo Cavallo, quien había calificado de “burrada” la manera en que el Gobierno desarmó el cepo cambiario.

“Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex, así estabiliza cualquiera; nosotros, en cambio, estuvimos remando para limpiar el balance del Banco Central”, sostuvo Milei.

La intervención se desarrolló en el salón del nuevo taller de diseño de la universidad. El operativo de seguridad incluyó móviles de la Policía Federal en el acceso, efectivos de Casa Militar en el playón central y controles con escáneres para quienes ingresaban al aula. La actividad marcó la reaparición pública del Presidente después del discurso que había brindado en la Fundación Faro.