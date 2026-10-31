Flávio Bolsonaro envió un mensaje en sus redes tras su salida de Brasil: «La lucha continúa»

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente a través de las redes sociales para referirse a su reciente salida de territorio brasileño rumbo a los Estados Unidos. El dirigente liberal calificó la situación que atraviesa junto a su familia como un momento sumamente difícil y triste.

El senador afirmó que «la lucha continúa» y prometió regresar a la actividad política para competir nuevamente por la presidencia de su país. Durante su mensaje, el excandidato sostuvo enfáticamente que cuenta con un proyecto superior para el futuro de la nación.

La sorpresiva partida del referente opositor se produjo apenas horas después de conocerse la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. La administración brasileña mantiene activa la atención diplomática y busca evitar fricciones innecesarias con la gestión estadounidense actual.

Según informó el medio Clarín, la cancillería de Brasil convocó recientemente a la encargada de negocios de la embajada argentina para interiorizarse sobre el tránsito del legislador por Buenos Aires. Fuentes de Itamaraty restaron dramatismo a la citación y aclararon que solo forma parte de las diligencias habituales para esclarecer los hechos.

La transmisión en Instagram de Bolsonaro y las repercusiones políticas

Desde su llegada a Miami, el referente político emitió un video en vivo a través de su perfil oficial que rápidamente acumuló millones de reproducciones. En dicha grabación, el legislador insistió en cuestionar el resultado de los comicios que consagraron a su oponente político.

“Creo que Dios tiene el control de todo, estoy preparado y lo afrontaré: ahora sé lo que tengo que hacer” fue parte del intercambio de palabras que tuvo Flavio Bolsonaro con su padre, según el mismo detalló.

Diversos sectores políticos han reaccionado ante estas declaraciones emitidas desde el exterior mientras continúan los cruces diplomáticos. Congresistas demócratas en Estados Unidos solicitaron explicaciones formales al secretario de Estado, Marco Rubio, respecto a una posible asistencia brindada al político brasileño.

Cuál es el escenario económico y las tensiones bilaterales en la región

En el plano financiero local, la Bolsa de San Pablo cerró una semana fuertemente negativa con una caída acumulada del dieciocho por ciento. Los mercados reaccionaron de este modo tras el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores frente al candidato respaldado por los inversores.

Paralelamente, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos acordaron mantener una reunión bilateral durante el próximo mes de noviembre. El encuentro diplomático buscará encauzar la agenda común previa a la cumbre de líderes del G20 prevista para diciembre.