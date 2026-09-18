Bienestar 360: la nueva tendencia que combina entrenamiento, tecnología y recuperación

El bienestar empieza a pensarse como un circuito: moverse, medir, recuperar y volver a empezar. Yoga, hot yoga, breathwork y entrenamiento funcional se combinan con tecnología capaz de registrar frecuencia cardíaca, sueño, estrés, energía y tiempo de recuperación.

«Muchas veces quienes practican yoga no se dan cuenta de lo exigente que puede ser una clase cuando se practica al 100%”, explica la médica deportóloga Alejandra Hintze. Los registros permiten conocer esa respuesta y ajustar el entrenamiento y el descanso.

La recuperación también gana protagonismo. Compresión, percusión, calor, frío y fototerapia se incorporan después de la actividad para acompañar el descanso muscular.

En esta línea, Therabody reúne distintas herramientas de recuperación, desde dispositivos de percusión hasta botas de compresión y fototerapia. Estos recursos también pueden resultar útiles para aliviar las tensiones que generan el sedentarismo, las largas jornadas frente a una pantalla y el ritmo cotidiano.

«Entrenar, medir, recuperar, medir” es, para Hintze, el circuito que permite tomar mejores decisiones sobre actividad física, sueño y alimentación. La tecnología funciona así como una herramienta para observar patrones y entender qué necesita el organismo en cada momento.

La tendencia se conecta con una idea cada vez más presente: la longevidad. No se trata solo de sumar años, sino de llegar a ellos con mayor autonomía y capacidad funcional. Y en ese proceso, las pequeñas decisiones cotidianas también cuentan.