¿Cómo retirar el maquillaje de forma correcta?

Desmaquillarse no es el final del día: es el primer gesto de cuidado real con tu piel. Más allá de la base de larga duración, el delineador intacto o la máscara waterproof, lo que verdaderamente marca la diferencia sucede frente al espejo cuando todo eso se va.

Aprender a desmaquillarte bien no solo evita restos de producto: también protege la barrera cutánea, previene brotes y ayuda a que la piel conserve su luminosidad natural. Es un ritual simple, pero decisivo.

Bettina Frumboli, maquilladora profesional y referente make-up artist, comparte 5 tips clave para quitar el maquillaje de forma adecuada.

Paso a paso como sacar el maquillaje

1- Trato gentil siempre

Uno de los errores más comunes es hacer movimientos bruscos pensando en sacar la mayor cantidad de maquillaje. Al contrario de ayudar, esta práctica puede acelerar la aparición de arrugas y maltratar el cutis.

La sugerencia es presionar algunos segundos con algodón o discos empapados en desmaquillante. Luego, remover con cuidado y suavidad los residuos cosméticos.

2- Utilizar productos adecuados

Lo importante es elegir una fórmula acorde al tipo de piel, que sea hipoalergénica y con suficiente efectividad para retirar el maquillaje y dejar la cara lista para la limpieza.

3- El maquillaje de ojos

Debido al tipo de productos utilizados, y especialmente la máscara para pestañas waterproof, esta zona necesita atención particular al desmaquillar.

Un producto bifásico (agua y aceite) será el mejor aliado para quitar todo el makeup sin maltratar los párpados. Siempre, presionar unos segundos y remover sutilmente.

4- No olvidar el cuello

Con frecuencia, los tratamientos faciales dejan de lado una parte clave: el cuello.

Al eliminar el maquillaje es importante no olvidarlo, ya que también acumula restos de base, polvos y protector solar. Generalmente, una pasada será suficiente.

5- Limpiar después

Esta recomendación puede sorprender si pensabas que desmaquillar dejaba la cara limpia. Lo cierto es que la limpieza es el paso siguiente.

Se realiza con algún gel, crema o jabón adecuado, que termine de eliminar impurezas y deje la piel realmente limpia.