Las tendencias de la temporada: los consejos de una experta para armar tus looks

Cada temporada trae nuevas tendencias, colores y prendas que se convierten en protagonistas. Sin embargo, estar a la moda no significa llevar todo lo que vemos en las vidrieras, sino aprender a seleccionar aquello que realmente nos representa, favorece y se adapta a nuestro estilo de vida.

Esta primavera-verano 2026/27 nos invita a jugar con las proporciones, incorporar color y combinar prendas clásicas con otras más actuales. ¿Cuáles son los imprescindibles y cómo podemos llevarlos?

Bermudas de sastrería: se posicionan como una alternativa moderna al pantalón tradicional. De corte amplio y largo cercano a la rodilla, resultan ideales para conseguir un look elegante y relajado. Combinadas con camisa blanca, blazer y mocasines funcionan perfectamente parala oficina. Con una musculosa y sandalias, se transforman en una opción más descontracturada.

Los lunares: este estampado clásico vuelve a ganar protagonismo. Los veremos en vestidos, blusas, faldas y accesorios. ¿Mi recomendación? Si buscás un resultado sofisticado, elegí una sola prenda con lunares y combinala con colores lisos. El blanco y negro es una dupla que nunca falla.

Las rayas: un recurso atemporal que esta temporada sereinventa. Verticales, horizontales, finas o anchas, aportan dinamismo a cualquier conjunto. Una camisa rayada con jeans y accesorios protagonistas puede resolver un look de día sin demasiado esfuerzo.

Recordá: el verdadero must have no es la prenda que todas llevan, sino aquella que logra que te sientas cómoda, segura y auténtica. Porque tener estilo no es usar todo lo que está de moda, sino saber elegir qué parte de la moda habla de vos. Valeria Parodi, asesora de imagen personal y profesional.

Vestidos sobre pantalones: una de las propuestas mas interesantes para quienes disfrutan experimentar con la moda. La clave está en equilibrar los volúmenes: un vestido liviano sobre un pantalón recto permite lograr una combinación actual sin sobrecargarla silueta.

El toque de color inesperado: un bolso rojo, unas sandalias de color intenso o un pañuelo vibrante pueden transformar por completo un conjunto neutro. No hace falta vestirse de color de pies a cabeza para incorporar esta tendencia. Muchas veces, un pequeño detalle genera el mayor impacto.

Accesorios protagonistas: collares importantes, brazaletes, pañuelos y anteojos con personalidad se convierten en grandes aliados para elevar prendas básicas. Una remera blanca y un pantalón sencillo pueden adquirir otra impronta con los complementos adecuados.

¿Cómo incorporar las tendencias sin comprar de más? Antes de sumar una prenda nueva, preguntate si combina con al menos tres piezas que ya tenés en tu guardarropas, si responde a tu estilo y si realmente vas a utilizarla. La moda es una herramienta para expresarnos, no una lista de obligaciones que debemos cumplir cada temporada.