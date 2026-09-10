De corregir a prevenir: cómo la ciencia de la longevidad revoluciona el cuidado de la piel

Durante años, el cuidado de la piel siguió una lógica simple: esperar a que apareciera una arruga, una mancha o una pérdida de firmeza para actuar. Hoy, la ciencia propone adelantarse y entender qué sucede antes de que esos signos sean visibles.

En ese cambio de mirada aparece el concepto de edad biológica, que refleja el estado real de las células y no necesariamente coincide con los años cumplidos. Factores como el sol, la contaminación, el estrés, la alimentación y la falta de descanso pueden acelerar ese reloj interno.

Prevenir antes que corregir

La diferencia con el anti-age tradicional está en el momento de intervenir. Ya no se trata solamente de corregir lo que vemos, sino de comprender qué sucede antes de que aparezca. Una mirada más preventiva que busca preservar la calidad y la resiliencia de la piel a lo largo del tiempo.

Esta investigación forma parte del programa Longevity Integrative Science de L’Oréal Groupe, que reúne a más de 100 científicos y 14 colaboraciones internacionales. Entre sus desarrollos se encuentra una herramienta que analiza más de 260 biomarcadores para obtener una lectura detallada del estado de la piel.

Una mirada desde adentro

Detrás de una piel opaca, menos firme o con textura irregular existen procesos celulares que comienzan mucho antes de que puedan verse.

La Ciencia de la Longevidad busca comprenderlos para acompañar la piel de manera más personalizada y preventiva. En esta línea se inscribe Longevity MD, la nueva propuesta de Lancôme, desarrollada a partir de más de 20 años de investigación. La línea propone tres enfoques según el momento biológico de la piel.

Anticipate: para una edad biológica menor a 35 años, orientado a preservar la calidad de la piel y anticiparse a líneas finas, deshidratación y textura irregular.

Intercept: entre los 35 y 54 años, cuando comienzan a ganar protagonismo las arrugas, la pérdida de firmeza y la opacidad.