Detrás de escena: reconectar para seguir

En esta temporada hay algo que cambia sin pedir permiso. No hace ruido, no avisa, pero se siente: el aire se vuelve distinto, la luz más tenue, el cuerpo más lento. Y, casi sin darnos cuenta, algo en nosotras también empieza a ir hacia adentro.

Desde la mirada de la Medicina Tradicional China, esta etapa del año está asociada al elemento Metal: un tiempo de transición, de depuración y de orden interno. No es casual que, en estos meses, muchas personas se sientan más sensibles, más cansadas o con menos energía. No es falta de voluntad. Es adaptación.

El cuerpo está haciendo su trabajo.

En este sistema, el Metal se vincula con los pulmones y el intestino grueso. Pero, más allá de lo físico, se relaciona con una capacidad más sutil y profundamente humana: la de soltar. Soltar el aire. Soltar lo que ya no sirve. Soltar lo que se acumuló.

Cuando este eje está en equilibrio, la respiración es amplia, la piel se ve hidratada y luminosa, y la energía circula con naturalidad. Cuando no lo está, aparecen señales claras: sequedad, respiración corta, piel opaca y ánimo más bajo. Y muchas veces emerge una emoción muy característica de esta temporada: la tristeza. No como problema, sino como mensaje.

Porque lo que vemos en la cara casi nunca empieza en la piel.

Para la Medicina Tradicional China, el rostro es un mapa. La nariz, los pómulos y la zona de los surcos nasogenianos reflejan el estado energético de pulmones e intestino grueso. Por eso, cuando este sistema está sobrecargado o debilitado, no solo cambia cómo nos sentimos: también cambia cómo nos vemos. La piel pierde vitalidad, se marca más, se seca, se apaga.

Y ahí es donde aparece algo que me gusta recordar en esta época: no siempre necesitamos hacer más. A veces, necesitamos acompañar mejor.

Uno de los gestos más simples —y más efectivos— para atravesar esta temporada es activar el meridiano de pulmón. No hace falta saber anatomía ni tener experiencia previa. Solo hace falta prestar atención al cuerpo.

Llevá una mano a la parte alta del pecho, justo por debajo de la clavícula, cerca del hombro. Desde ahí, deslizá la mano lentamente hacia abajo, recorriendo la cara interna del brazo: el bíceps interno, el pliegue del codo, el antebrazo… hasta llegar al pulgar. Ese es el trayecto del meridiano.

El movimiento tiene que ser continuo, firme pero suave, como si estuvieras “peinando” el brazo hacia abajo. Al llegar al pulgar, soltá. Y volvés a empezar desde el pecho.

Repetí este recorrido entre cinco y diez veces de cada lado, acompañando con respiraciones profundas.

Este gesto ayuda a abrir el pecho, mejorar la respiración, movilizar la energía del pulmón y generar una sensación concreta de apertura y liviandad. Es un recordatorio físico de algo más grande: que el cuerpo no responde igual durante todo el año. Y que, cuando lo acompañamos en lugar de exigirlo, todo empieza a funcionar mejor.

La energía circula. La piel resplandece. El ánimo se acomoda.

Y, sin hacer demasiado, volvemos a sentirnos revitalizadas.