El look universitario de la Princesa Leonor: las claves de su estilo ‘casual chic’, fácil de replicar con básicos

La Princesa Leonor comenzó las clases en la Universidad Carlos III de Madrid y, más allá del momento histórico, todas las miradas se las llevó su outfit. Lejos de los vestidos y los protocolos de palacio, la heredera al trono pisó la universidad con un combo súper fresco, relajado y lleno de básicos que cualquiera de nosotras tiene en el placard.

Leonor logró el equilibrio justo: verse prolija y con estilo, pero estando cómoda para aguantar una jornada entera de cursada.

La estrella de su look fue una blusa blanca de manga corta, holgada, con cuello solapa y botones al frente. Una prenda liviana que le dio muchísima luz al conjunto.

Para la parte de abajo, optó por unos jeans anchos de corte recto en azul clásico. Este straight leg es pura tendencia: es cómodo, no ajusta y da esa caída relajada perfecta para ir a la facultad.

En los pies, nada de tacos ni zapatos formales: la princesa Leonor llevó zapatillas deportivas blancas, el calzado infaltable para recorrer el predio sin terminar con los pies destruidos. Además, sumó un bolso estilo shopper en piel negra, amplio y superpráctico para meter todo lo necesario.

Los detalles de accesorios le dieron el toque personal: llevó un colgante con dije de corazón que aportó delicadeza al look junto con un detalle sutil con piedritas. El peinado fue clave, ya que optó por una trenza francesa, práctica pero sofisticada, perfecta para combatir el calor de septiembre y mantener el rostro despejado.