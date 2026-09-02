Ariane de Países Bajos: descubrí el look relajado y boho que eligió para su vida universitaria en Delft

El look boho relajado de la princesa Ariane en su debut universitario.-

La princesa Ariane de Países Bajos, hija menor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, inició formalmente su carrera de Ingeniería Aeroespacial en la prestigiosa Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft).

El registro oficial, difundido por la casa real neerlandesa, mostró a la princesa de Países Bajos frente al campus con una propuesta estética que prescindió por completo del protocolo formal de palacio.

En su lugar, la joven royal optó por un estilismo de impronta bohemia y funcional, diseñado específicamente para responder a las exigencias y dinámicas del ámbito académico cotidiano.

Camisa de lino y pantalón a rayas: las claves del look de la princesa Ariane en la Universidad Tecnológica de Delft

La estructura del atuendo elegido por la princesa Ariane de Países Bajos, para ingresar a la Universidad Tecnológica de Delft, se basó en el diálogo entre géneros nobles y siluetas descontracturadas.

La pieza central fue un pantalón ancho, confeccionado en lino liviano con estampa de rayas verticales, en una combinación de tonos cálidos y fríos, un corte que aporta movimiento natural al caminar.

El look boho relajado de la princesa Ariane.-

Para la parte superior, lució una camisa de lino blanca de mangas amplias y caída holgada, asegurando frescura y soltura visual sin recurrir a prendas rígidas.

El look boho relajado de la princesa Ariane.-

Este conjunto, de inspiración boho chic, priorizó el confort térmico y la practicidad que requiere una jornada de cursada intensiva.

Bolso de gamuza y zapatillas urbanas: los accesorios funcionales de la princesa Ariane

El carácter utilitario de la propuesta de la princesa Ariane de Países Bajos se consolidó a través de una selección de complementos, orientada al uso diario.

Para trasladar sus materiales de estudio, la estudiante optó por un bolso de hombro en gamuza marrón de silueta amplia y estructura blanda (slouchy), aportando textura orgánica al conjunto.

En los pies, sumó unas zapatillas urbanas clásicas en color azul que combinaron armoniosamente con la paleta de su pantalón.

Con una propuesta de belleza austera, basada en el cabello suelto al natural y sin maquillaje visible, la princesa ratificó su inclinación por una elegancia simple, accesible y alineada con la vida universitaria contemporánea.