El peligro de los remedios caseros en las heridas: los más usados y cómo tratarlas bien

El limón es uno de los remedios caseros más utilizados.

Frente a una quemadura, un raspón, una picadura o una irritación, muchas veces la primera reacción es recurrir a un remedio casero. Son consejos que pasan de generación en generación, pero que no siempre resultan inocuos. Algunas practicas pueden agravar las lesiones, provocar dermatitis de contacto o aumentar el riesgo de infección.

La barrera cutánea es la capa más externa de la piel y funciona como un escudo protector. Cuando se daña, pierde parte de su capacidad para retener agua y defender al organismo de microbios e irritantes. Como consecuencia. puede en aparecer sequedad, ardor, enrojecimiento, sensibilidad e inflamación.

Los remedios caseros que conviene evitar



Andrea Santos Muñoz, médica dermatóloga para La Ro-che-Posay, advierte sobre los riesgos:

Pasta de dientes, manteca o aceites en las quemaduras: lejos de ayudar, estos productos pueden retener el calor. contaminar la herida y empeorar la lesión. Además, los componentes abrasivos dela pasta dental pueden aumentarla irritación y provocar dermatitis de contacto.

Limón o vinagre para tratar las manchas: el limón contiene componentes fotosensibles que, al entrar en contacto con el sol, pueden provocar reacciones fototóxicas, inflamación y manchas oscuras, conocidas como hiperpigmentación post inflamatoria. El vinagre, por su acidez. también puede generar ardor e incluso quemaduras químicas.

Alcohol, agua oxigenada y antisépticos agresivos: aunque suelen asociarse con la desinfección, el alcohol y el agua oxigenada pueden irritar la piel, resecarla y dañar células sanas que participan en la cicatrización. Además. algunos antisépticos y antibióticos de uso tópico pueden alterar el microbiomacutáneo, fundamental para el equilibrio y la recuperación de la piel.

Hielo directamente sobre la piel: aplicarlo sin protección puede causar lesiones por frio y agravar el daño. En caso de quemaduras, lo indicado es enfriarla zona con agua corriente fresca, no helada.

Ingredientes no estériles, como clara de huevo, miel, café o aloe vera directo dela planta: que un ingrediente sea natural o esté en la cocina no significa que sea adecuado para una herida. Al no ser productos estériles, pueden contaminarla lesión y provocar reacciones alérgicas o dermatitis de contacto. En el caso del aloe vera extraído directamente de la planta, el látex también puede causar irritación y reacciones alérgicas.

Cómo cuidar una lesión leve en casa

Ante un accidente doméstico o un raspón superficial, la Dra. Santos Muñoz recomienda seguir una regla sencilla: limpiar, proteger y evitar nuevas agresiones.