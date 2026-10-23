SUSCRIBITE Diario papel
Moda y Belleza

El peligro de los remedios caseros en las heridas: los más usados y cómo tratarlas bien

Pasta de dientes en las quemaduras, limón para las manchas y alcohol en las heridas: algunas recetas populares pueden empeorar las lesiones. Una dermatóloga explica qué evitar y cómo cuidar la piel para favorecer su recuperación.

Redacción

Por Redacción

El limón es uno de los remedios caseros más utilizados.

El limón es uno de los remedios caseros más utilizados.

Frente a una quemadura, un raspón, una picadura o una irritación, muchas veces la primera reacción es recurrir a un remedio casero. Son consejos que pasan de generación en generación, pero que no siempre resultan inocuos. Algunas practicas pueden agravar las lesiones, provocar dermatitis de contacto o aumentar el riesgo de infección.

La barrera cutánea es la capa más externa de la piel y funciona como un escudo protector. Cuando se daña, pierde parte de su capacidad para retener agua y defender al organismo de microbios e irritantes. Como consecuencia. puede en aparecer sequedad, ardor, enrojecimiento, sensibilidad e inflamación.

Los remedios caseros que conviene evitar


Andrea Santos Muñoz, médica dermatóloga para La Ro-che-Posay, advierte sobre los riesgos:

Pasta de dientes, manteca o aceites en las quemaduras: lejos de ayudar, estos productos pueden retener el calor. contaminar la herida y empeorar la lesión. Además, los componentes abrasivos dela pasta dental pueden aumentarla irritación y provocar dermatitis de contacto.

Limón o vinagre para tratar las manchas: el limón contiene componentes fotosensibles que, al entrar en contacto con el sol, pueden provocar reacciones fototóxicas, inflamación y manchas oscuras, conocidas como hiperpigmentación post inflamatoria. El vinagre, por su acidez. también puede generar ardor e incluso quemaduras químicas.

Alcohol, agua oxigenada y antisépticos agresivos: aunque suelen asociarse con la desinfección, el alcohol y el agua oxigenada pueden irritar la piel, resecarla y dañar células sanas que participan en la cicatrización. Además. algunos antisépticos y antibióticos de uso tópico pueden alterar el microbiomacutáneo, fundamental para el equilibrio y la recuperación de la piel.

Hielo directamente sobre la piel: aplicarlo sin protección puede causar lesiones por frio y agravar el daño. En caso de quemaduras, lo indicado es enfriarla zona con agua corriente fresca, no helada.

Ingredientes no estériles, como clara de huevo, miel, café o aloe vera directo dela planta: que un ingrediente sea natural o esté en la cocina no significa que sea adecuado para una herida. Al no ser productos estériles, pueden contaminarla lesión y provocar reacciones alérgicas o dermatitis de contacto. En el caso del aloe vera extraído directamente de la planta, el látex también puede causar irritación y reacciones alérgicas.

Cómo cuidar una lesión leve en casa

Ante un accidente doméstico o un raspón superficial, la Dra. Santos Muñoz recomienda seguir una regla sencilla: limpiar, proteger y evitar nuevas agresiones.

  1. Higienizar las manos. Antes de tocar la lesión, lavarse las manos con agua y jabón.
  2. Enfriar o detener el sangrado. Si se trata de una quemadura, colocar la zona bajo agua corriente fresca durante unos 20 minutos. En cortes o raspones, ejercer una presión suave con una gasa limpia para detener el sangrado.
  3. Limpiar con suavidad. Lavar con agua y jabón suave o solución fisiológica para retirar la suciedad visible, sin frotar ni irritar la zona.
  4. Proteger la piel. Evitar los remedios caseros y no reventar las ampollas. Sobre la piel limpia, puede aplicarse un bálsamo reparador como Cicaplast Baume B5+ de La Roche-Posay, formulado para calmar y ayudar a reparar la barrera cutánea. Según la necesidad, también puede cubrirse la lesión con un apósito o una gasa estéril.
  5. Prevenir las manchas. Una vez que la herida haya cerrado, utilizar protección solar en la zona ayuda a reducir el riesgo de marcas oscu-ras.


Temas

belleza

Frente a una quemadura, un raspón, una picadura o una irritación, muchas veces la primera reacción es recurrir a un remedio casero. Son consejos que pasan de generación en generación, pero que no siempre resultan inocuos. Algunas practicas pueden agravar las lesiones, provocar dermatitis de contacto o aumentar el riesgo de infección.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén