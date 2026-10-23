SUSCRIBITE Diario papel
Moda y Belleza

Zaira Nara, Emilia Attias y Sofía Zamolo demuestran como llevar transparencias sin mostrar de más

De los vestidos a las superposiciones, las telas translúcidas suman delicadeza y audacia a los looks. En su colección L'INSOLENTE, Joti Harriague las combina con sastrería, cuero y detalles artesanales en una apuesta que equilibra sensualidad y sotisticación.

Redacción

Por Redacción

Zaira Nara lució transparencias en la presentación de L'INSOLENTE, Joti Harriague.

Zaira Nara lució transparencias en la presentación de L'INSOLENTE, Joti Harriague.

Insinuar sin mostrar de más. Las transparencias vuelven a ganar terreno y se convierten en un recurso que suma sensualidad sin perder sofisticación. En vestidos y capas superpuestas, aparecen como una forma de jugar con lo que se ve y lo que queda oculto, aportando liviandad y un aire delicado a las siluetas.

En L’INSOLENTE, Joti Harriague apuesta por el contraste: las telas translúcidas se encuentran con la estructura de la sastrería y la fuerza del cuero.

Los bordados, las plumas y los flecos completan una propuesta en la que las texturas tienen tanto peso como el diseño.

El negro marca el pulso de la colección, acompañado por tonos tierra, matices nude y destellos dorados.

¿Cómo llevarlas? La clave está en equilibrar. Una prenda transparente puede combinarse con piezas de líneas simples, jugar con distintas capas o sumar un detalle traslucido a un conjunto más clásico.

El resultado: un look que se anima a mostrar un poco más, sin resignar elegancia.


Temas

Moda

Insinuar sin mostrar de más. Las transparencias vuelven a ganar terreno y se convierten en un recurso que suma sensualidad sin perder sofisticación. En vestidos y capas superpuestas, aparecen como una forma de jugar con lo que se ve y lo que queda oculto, aportando liviandad y un aire delicado a las siluetas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén