Zaira Nara, Emilia Attias y Sofía Zamolo demuestran como llevar transparencias sin mostrar de más
De los vestidos a las superposiciones, las telas translúcidas suman delicadeza y audacia a los looks. En su colección L'INSOLENTE, Joti Harriague las combina con sastrería, cuero y detalles artesanales en una apuesta que equilibra sensualidad y sotisticación.
Insinuar sin mostrar de más. Las transparencias vuelven a ganar terreno y se convierten en un recurso que suma sensualidad sin perder sofisticación. En vestidos y capas superpuestas, aparecen como una forma de jugar con lo que se ve y lo que queda oculto, aportando liviandad y un aire delicado a las siluetas.
En L’INSOLENTE, Joti Harriague apuesta por el contraste: las telas translúcidas se encuentran con la estructura de la sastrería y la fuerza del cuero.
Los bordados, las plumas y los flecos completan una propuesta en la que las texturas tienen tanto peso como el diseño.
El negro marca el pulso de la colección, acompañado por tonos tierra, matices nude y destellos dorados.
¿Cómo llevarlas? La clave está en equilibrar. Una prenda transparente puede combinarse con piezas de líneas simples, jugar con distintas capas o sumar un detalle traslucido a un conjunto más clásico.
El resultado: un look que se anima a mostrar un poco más, sin resignar elegancia.
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