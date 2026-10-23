Zaira Nara, Emilia Attias y Sofía Zamolo demuestran como llevar transparencias sin mostrar de más

Insinuar sin mostrar de más. Las transparencias vuelven a ganar terreno y se convierten en un recurso que suma sensualidad sin perder sofisticación. En vestidos y capas superpuestas, aparecen como una forma de jugar con lo que se ve y lo que queda oculto, aportando liviandad y un aire delicado a las siluetas.

En L’INSOLENTE, Joti Harriague apuesta por el contraste: las telas translúcidas se encuentran con la estructura de la sastrería y la fuerza del cuero.

Los bordados, las plumas y los flecos completan una propuesta en la que las texturas tienen tanto peso como el diseño.

El negro marca el pulso de la colección, acompañado por tonos tierra, matices nude y destellos dorados.

¿Cómo llevarlas? La clave está en equilibrar. Una prenda transparente puede combinarse con piezas de líneas simples, jugar con distintas capas o sumar un detalle traslucido a un conjunto más clásico.

El resultado: un look que se anima a mostrar un poco más, sin resignar elegancia.