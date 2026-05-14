Elegancia eterna: Claudia Arce celebró sus 40 años en la moda frente al Teatro Colón

En un escenario tan emblemático como la Plaza del Vaticano, frente al Teatro Colón, Claudia Arce celebró sus 40 años de trayectoria en la moda con un imponente desfile de alta costura que combinó celebración, estilo y emoción.

La diseñadora presentó “Eterna”, su nueva colección para el invierno 2026, con una propuesta que fusionó tradición y modernidad. La pasarela se convirtió en el espacio perfecto para desplegar el universo creativo de Arce. Cada diseño reflejó su sello distintivo: siluetas sofisticadas, detalles de autor y una impronta elegante que reafirma su lugar como referente de la alta costura argentina.

“Eterna”, una colección con movimiento y feminidad

La colección “Eterna” apostó por piezas que se destacaron por su movimiento y frescura, a través de géneros livianos, cortes delicados y una marcada feminidad.

Los protagonistas absolutos fueron los vestidos ultrafemeninos, de confección impecable y espíritu único, una verdadera marca registrada de Claudia Arce.

Más de 40 modelos desfilaron en una pasarela montada sobre la explanada del Teatro Colón, en una noche perfecta y cargada de ilusión para la moda argentina.