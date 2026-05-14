Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria: aseguran que ya habló con Juliana Awada

Aseguran que el líder del PRO, Mauricio Macri, estaría en pareja con Dolores Teuly, una empresaria 20 años menor que él que habría conocido durante su gestión presidencial, cuando aún estaba casado con su ex esposa, Juliana Awada.

En LAM, Karina Iavicoli y Ángel de Brito compartieron la primera información sobre el supuesto nuevo amor del expresidente y el origen de su romance: “Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda, que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto».

La panelista aseguró que, si bien el romance comenzó ahora, ellos «se conocían de antes”.

Al parecer, Mauricio Macri estaría dispuesto a dar el siguiente paso en la relación y presentaría a Dolores a su círculo íntimo durante esta semana o la próxima: “Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos, porque iba en serio”.

¿Quién es Dolores Teuly?

Según informaron algunos medios, Dolores — Lolo — Teuly es una empresaria que se desempeñó previamente como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia durante el mandato de Mauricio Macri. Tiene alrededor de 46 años, madre de dos hijos, es rubia y de ojos claros.

Una información que resuena fuerte en los medios es que Macri estaría a punto de oficializar su vínculo con Teuly de manera pública durante esta semana o la próxima.