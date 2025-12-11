Estilo urbano: Chanel, versión subte

Chanel llevó su Métiers d’Art 2026 a un escenario inesperado: una estación del metro neoyorquino convertida en pasarela. Bajo la mirada creativa de Matthieu Blazy, la maison resignificó la alta costura con un desfile que fusionó sofisticación, pulso urbano y la energía indomable de la ciudad.

El desfile se celebró en una sección cerrada de la estación Bowery, en Manhattan —un andén abandonado transformado en pasarela—. El espacio, con sus columnas, bancos de madera, escaleras y antiguos tornos, se convirtió en el escenario perfecto para una propuesta que busca romper con los moldes tradicionales del lujo.

Lo que podría parecer una locura se convirtió en un éxito total. Blazy afirmó que el metro “pertenece a todos”: un lugar donde conviven personas de distintos orígenes, edades y estilos. Con esta idea, Chanel redefine la moda como un territorio democrático, accesible y auténtico.

El ADN reinterpretado

La colección fusiona el savoir-faire tradicional de Chanel con una nueva visión urbana. Estampas, bordados y siluetas elegantes reinterpretadas para el día a día: sastrería, texturas y detalles que recuerdan al pasado, pero adaptados a una ciudad viva, ruidosa y diversa. También marcaron tendencia las clásicas remeras I Love NY, los jeans, los trajes tweed reversionados y las chaquetas sobre los bolsos.

En la pasarela se vio una colección que saltó en el tiempo: peinados de los años 20, sastrería de los 80, y estampados de animal print recuperados del propio vestuario de Gabrielle Chanel. Todo reinterpretado a través de técnicas artesanales nuevas, el punto más fuerte de Blazy.