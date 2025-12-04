Alta costura en clave romántica: el desfile de Patricia Profumo

Flores, encaje y transparencias son protagonistas de Magic, la nueva colección de Patricia Profumo. Es por elección una de las propuestas más etéreas, románticas y frescas de la diseñadora, provista de un toque primaveral a través de flores de tela, volátiles, de colores o en negro.

El renacimiento se convierte en el hilo conductor y se expresa en siluetas donde conviven firmeza y delicadeza. El negro actúa como base para exaltar la precisión de los bordados y el movimiento de los materiales, mientras que el rojo aparece como una irrupción vibrante, un pulso vital que recorre la colección.

Patricia Profumo deslumbra con Magic, su colección más etérea y romántica

Fiel a su impronta, Profumo vuelve a demostrar que su universo se sostiene en piezas que conmueven, en el poder del detalle y en un oficio que, después de más de treinta años, mantiene su sello con la misma dedicación de siempre.

“Disfruté mucho hacer esta colección por todo lo que significó, por el trabajo que tuvo, con toda la carga artesanal, las transparencias, donde pudimos plasmar lo que teníamos en el corazón y la mente a la pasarela”, expresó orgullosa Profumo.

Al hacer foco en la colección, detalló: “Hicimos una pasada muy amplia de color negro en transparencias, en pétalos, en encajes, con líneas muy innovadoras, pero también una colección usable, con dos piezas por pasada. Una colección que puede hacerse versátil en cualquier otro momento, usándose por separado con prendas más urbanas”.

Y puntualizó: “Es una colección completa para ser usada con prendas urbanas o más simples para un cóctel, una noche o en cualquier otro tipo de evento”.

La propuesta solidaria fue uno de los ejes centrales del evento. La Fundación Más Vida Quilmes, dedicada a asistir a personas en situación de calle y pobreza extrema, fue la beneficiaria de la acción solidaria.