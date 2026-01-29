Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: los mejores looks para que te inspires

Se viene el evento más esperado de Neuquén: la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Artistas como Ángela Torres, Rombai, La Joaqui, No Te Va a Gustar y Luck Ra harán vibrar la Isla 132. Sin embargo, una vez más, la moda también dominará la escena.

“Es un festival donde el estilo personal cobra protagonismo”, aseguró la asesora de imagen Valeria Daposo, mientras preparaba los looks para la producción de este suplemento.

Los outfits elegidos fueron pensados para mujeres de distintas edades y estilos. El abanico se despliega desde opciones cómodas y funcionales hasta propuestas más audaces que buscan destacarse. “Combinamos tendencias actuales, versatilidad y personalidad”, describe Daposo.

Las prendas priorizan la comodidad sin resignar sofisticación: telas livianas, calzado pensado para largas jornadas y accesorios capaces de elevar cualquier conjunto. Las combinaciones de tonos sutiles, siluetas relajadas y capas estratégicas —que acompañan los cambios de clima y el paso del día a la noche— resultan clave en el armado de los looks.

El calzado cómodo se vuelve protagonista, mientras que los accesorios —gafas, cinturones, bolsos y joyería— aportan identidad y realzan cada outfit, señala Daposo. Y reflexiona: “La idea no es ‘disfrazarse’, sino potenciar el estilo propio en un contexto donde todo invita a expresarse”.

Un dato para nada menor: Alto Comahue Shopping, junto a marcas top, fue la locación elegida para la mega producción. En el caso de Las Pepas, la propuesta incluye prendas que funcionan como ítems clave para armar looks con impronta, donde el diseño y la calidad se perciben en cada detalle. Líneas cuidadas, materiales nobles, paletas refinadas y prendas con personalidad definen los outfits.

“Los looks fueron pensados como aliados perfectos para mujeres que buscan destacarse con estilo propio, que entienden la moda como una forma de expresión y se animan a ser creativas y audaces”, explica la experta en moda.

Con foco en prendas funcionales, cómodas y fáciles de combinar, Portsaid se sumó con básicos elevados, paletas neutras y cortes relajados que permiten armar conjuntos cancheros y prácticos, ideales para mujeres que priorizan el confort sin resignar estilo.

Para aportar frescura y energía, Akiabara propone diseños que invitan a jugar, mezclar y animarse, con prendas que dialogan con las tendencias y marcan presencia. “Son ideales para mujeres que entienden el vestirse como una declaración personal. Estos looks reflejan una identidad joven, creativa y segura”, puntualiza Daposo.

5 tips de estilismo

Comodidad primero

Elegí prendas y calzado que te permitan moverte, caminar y bailar durante horas sin esfuerzo. Looks en capas

Pensá el outfit para todo el día: sumá capas livianas que se adapten a los cambios de temperatura (camisas, camperas, chalecos). Calzado clave

Un buen par define la experiencia. Que sea cómodo, resistente y alineado a tu estilo. Accesorios funcionales

Gafas, bolsos pequeños, cap/sombreros o riñoneras: prácticos, cancheros y protagonistas del look. Estilo propio siempre

Las tendencias inspiran, pero el mejor outfit es el que refleja quién sos.

Textos: Martina Sehmsdorf

Fotos: Florencia Salto

Estilismo: Valeria Daposo

Modelos: Patto Martens y Caro Montero