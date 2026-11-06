Cuatro áreas convencionales en Santa Cruz sumaron casi 60 millones barriles tras la salida de YPF

Los datos provienen de la última certificación de reservas de la Secretaría de Energía de la Nación. Foto: gentileza.

En Santa Cruz, cuatro áreas convencionales incorporaron 9,4 millones de metros cúbicos de reservas comprobadas durante 2025, un volumen equivalente a unos 59 millones de barriles. El resultado representó casi el 98% del incremento neto registrado en la cuenca del Golfo San Jorge, según la última certificación de reservas de la Secretaría de Energía de la Nación.

Se trata de Cañadón León-Meseta Espinosa, operada por Quintana Energy; El Guadal-Lomas del Cuy y Cañadón Yatel, de Roch Proyectos; y Cañadón Vasco, bajo operación de Azruge.

Las áreas habían pasado a manos de la empresa estatal Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz), en el marco de la salida de YPF de sus áreas convencionales a través del Proyecto Andes. Luego, la compañía provincial llevó adelante el proceso de licitación y adjudicación a nuevos operadores.

Al cierre de 2024, las cuatro concesiones no registraban reservas comprobadas, pero un año después sumaron en conjunto los 9,4 millones de metros cúbicos, a partir de proyectos de explotación respaldados por evaluaciones técnicas y económicas.

Los datos fueron destacados por el gobierno de Santa Cruz, quien los señaló como una señal de «la importancia de sostener la actividad en los yacimientos convencionales, promover inversiones y generar condiciones para que las áreas maduras recuperen su potencial».

«La incorporación de reservas comprobadas requiere planificación, trabajo técnico y proyectos que demuestren la viabilidad de desarrollar y producir esos recursos», añadieron desde la Provincia.

Qué empresas operan las áreas que dejó YPF en Santa Cruz

A mediados de 2025, YPF cedió diez áreas petroleras a Fomicruz como parte de su estrategia para centrar su actividad en el no convencional. La empresa estatal luego se encargó de llevar a cabo el proceso de licitación.

La licitación de los bloques se realizó en conjunto y quedó en manos de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que presentó una propuesta de inversión de US$ 1.259 millones para los siguientes seis años. El consorcio estuvo integrado por Patagonia Resources, Clear Petroleum, Quintana E&P Argentina, Quintana Energy Investments, Roch Proyectos, Brest y Azruge.

Sin embargo, la adjudicación formal definió qué compañía quedaría a cargo de cada área. Patagonia Resources recibió tres bloques: Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky. Clear Petroleum se quedó con Cañadón de La Escondida-Las Heras, mientras que Roch Proyectos obtuvo Cerro Guadal Norte-Cerro Piedra, Cañadón Yatel y El Guadal-Lomas del Cuy.

Por su parte, Azruge recibió Cañadón Vasco y Brest quedó a cargo de Pico Truncado-El Cordón, mientras que Cañadón León-Meseta Espinosa fue adjudicada a Quintana E&P Argentina y Quintana Energy Investments.