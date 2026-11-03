Empezó con corbatas y terminó vendiendo el sueño americano: a sus 87 años volvió a ganar «el Oscar de la moda»

Hay historias en el mundo de la moda que se construyen a base de tendencias pasajeras y después esta la de Ralph Lauren, un relato construido a fuerza de paciencia, visión y una convicción inquebrantable por el sueño americano.

Nacido en el Bronx bajo el nombre de Ralph Lifshitz, hijo de inmigrantes, no venía de una cuna de alta costura ni tenía un título de diseñador. Pero tenía algo más importante: una obsesión por la estética clásica.

A mediados de los 60, mientras trabajaba como vendedor de corbatas notó algo: la moda masculina de la época era aburrida, rígida y sin personalidad. Sin pensarlo, apostó por su visión y diseñó corbatas más anchas, con colores vibrantes y telas de lujo inspiradas en el glamour del cine clásico, y las empezó a vender él mismo.

Así nació Polo, la primera colección inspirada en el deporte que para él evocaba elegancia, estilo de vida sofisticado y un toque clásico de la aristocracia. Se transformó en un gigante mundial. Ralph Lauren no solo puso prendas a la venta: creó un estilo de vida que todo el mundo quiso habitar.

Logró que un suéter sobre los hombros, una camisa o el icónico jugador de polo se convirtieran en el símbolo definitivo de la elegancia sin esfuerzo. Supo antes que nadie que la moda es, finalmente, una forma de vivir.

Los Óscar de la Moda y 12 reconocimientos

Anoche, se celebró una nueva edición de los Premios del CFDA (Council of Fashion Designers of America) en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La gala vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Ralph Lauren subió al escenario para recibir el premio a Diseñador de Moda Masculina del Año. Su duodécimo galardón.

«Casi sesenta años atrás, empecé con una corbata, pero nunca se trató solo de una corbata. Se trató de hacer lo que amaba y darle todo de mí. Esa corbata se convirtió en el principio de un mundo y una forma de vivir», confesó al recibir el reconocimiento.

Que vuelva a ganar este galardón a sus 87 años no es un premio «por la trayectoria» (ese ya lo ganó en 1991). El año pasado se llevó el premio a Diseñador del Año en Moda Femenina y anoche conquistó la categoría Masculina. Mientras la industria vive pensando en las nuevas tendencias, él sigue dominando el juego manteniéndose fiel a su esencia.