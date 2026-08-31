John Galliano dijo que no a la MET Gala 2027 y el Museo debe buscar una nueva temática

El mundo de la moda volvió a temblar con una noticia de último momento. Apenas unas semanas después de que se anunciara que John Galliano iba a ser el gran homenajeado de la Met Gala 2027, la historia dio un giro de 180 grados: el Museo Metropolitano de Nueva York (El Met) y el propio diseñador confirmaron que la exhibición quedó oficialmente cancelada.

La muestra, que se iba a llamar John Galliano: Horizons, prometía hacer un recorrido por los 40 años de carrera del británico, desde sus años dorados en Dior hasta su trabajo más reciente en Maison Margiela. Lo más esperado sería la gala del MET que transcurriría el lunes 3 de mayo de 2027.

La alfombra roja y el dress code de la velada estarían en total sintonía con la muestra, invitando a los asistentes a reinterpretar la teatralidad, el romanticismo y el dramatismo que caracterizan la obra del diseñador. Sin embargo, tras el revuelo y las discusiones que armó el anuncio en la industria, ambas partes prefirieron dar un paso al costado y cancelar el proyecto de común acuerdo.

Saber que Galliano iba a ser la estrella de la noche volvió a poner sobre la mesa su escandalosa salida de Dior en 2011, tras la viralización de sus comentarios antisemitas. Y aunque desde el museo manifestaron que la muestra no iba a esquivar el tema y que buscaría «abrir un debate», la presión y las críticas no tardaron en llegar. Finalmente, la balanza se inclinó por levantar la propuesta.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”, dijo Galliano en el comunicado.

La gran fiesta de la moda sigue en pie para mayo de 2027. La diferencia es que ahora el equipo del museo tiene que encontrar un nuevo tema en tiempo record, una nueva historia que contar y, por supuesto, el dress code que veremos desfilar por la alfombra roja más famosa del mundo.

El museo indicó que más adelante se anunciarán los planes de una nueva exposición que impulsará la edición de 2027 de la Met Gala.