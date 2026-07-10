«La Odisea» detrás del vestido de Zendaya: El look de Schiaparelli que viajó en jet privado directo de la pasarela

No es novedad que Zendaya se transforma al interpretar a sus personajes. Dentro y fuera de la pantalla. Lo hemos visto en las alfombras rojas donde, más que asistir a una premiere, la actriz y su icónico estilista, Law Roach, extienden el universo cinematográfico de sus películas directamente a las cámaras. A esta brillante estrategia la industria la bautizó como method dressing (vestirse bajo el método), y Zendaya es su reina indiscutible.

Para ella, la ropa no es solo moda; es una herramienta de narrativa. Su más reciente ejemplo es el vestido que usó para la premiere de La Odisea su última pelicula. La actriz no solo lució un diseño espectacular; protagonizó una carrera contra el tiempo que involucró alta costura, un jet privado y una sincronización milimétrica.

El vestido en cuestión es una impresionante escultura con un corsé que emula la porcelana vidriada y una falda iluminada desde el interior.

Lo que Daniel Roseberry logró con esta pieza para la firma Schiaparelli roza los límites entre la moda, la escultura y la historia. El vestido se divide en dos secciones principales que juegan constantemente con el contraste de texturas y materiales: en la parte superior, en lugar de recurrir a las varillas de metal tradicionales, el corsé funciona como una armadura que no solo homenajea al cuerpo humano y hace un guiño a las clásicas esculturas griegas que alaban la desnudez, sino que es una referencia directa a la armadura de Atenea, su personaje.

La parte inferior fluye con una «falda larga compuesta por flecos de espejo bordados que crean un degradé sfumato del blanco al efecto espejo«, describió la casa de moda.

El centro de atención absoluto se lo llevó un impresionante collar de la colección de alta joyería de Chopard, fabricado en oro blanco de 18 quilates. La joya estaba coronada por un descomunal diamante central de 12.37 quilates con un corte de gota impecable, que descansaba justo en el nacimiento de la armadura-corsé.

La Odisea del vestido

El vestido en cuestión fue la pieza de cierre del desfile de Alta Costura Otoño/Invierno de Schiaparelli, presentado esa misma mañana en París. Mientras los aplausos al diseñador Daniel Roseberry aún se escuchaban en la capital francesa, el estilista de Zendaya, Law Roach, ya estaba ejecutando el plan.

Tomó la pieza directamente del backstage apenas la modelo se la quitó. Corrió al aeropuerto para abordar un jet privado rumbo a Londres. Llegó al hotel de la actriz con el tiempo justo para el arreglo de cabello, maquillaje y el ajuste del corsé.

Pasar de la pasarela de alta costura más exclusiva del mundo a los flashes de la alfombra roja les tomó menos de seis horas. Un récord absoluto que demuestra por qué este dúo dinámico sigue gobernando la industria de la moda.