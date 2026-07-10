Conmoción por la muerte de un policía de Río Negro: tenía 43 años y se descompensó durante un partido de fútbol

La Policía de Río Negro está de luto debido a la muerte de un efectivo que prestaba servicios en la Subcomisaría 66° de Mainqué. El hombre, identificado como Nicolás César Acosta, tenía 43 años y murió tras descompensarse en un partido de futbol.

Muerte y pesa en la Policía de Río Negro

El trágico episodio ocurrió el jueves 9 de julio, pero tomó mayor repercusión este viernes. Según la información brindada, el sargento se encontraba jugando un partido en un predio ubicado sobre calle Sargento Cabral, en Roca, y en un determinado momento, se descompensó.

Sus acompañantes alertaron a los equipos de emergencia y el hombre fue llevado a un hospital para recibir asistencia; sin embargo, se confirmó su muerte horas más tarde.

La Policía de Río Negro compartió más tarde un comunicado lamentando lo ocurrido y acompañando a la familia del efectivo fallecido. «Desde la Institución Policial hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias, rogando al altísimo una pronta y cristiana resignación por su eterno descanso», cerró el mensaje.