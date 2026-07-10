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Sociedad

Conmoción por la muerte de un policía de Río Negro: tenía 43 años y se descompensó durante un partido de fútbol

El efectivo prestaba servicio en la subcomisaría 66° de Mainqué.

Redacción

Por Redacción

Conmoción por la muerte de un policía de Río Negro

Conmoción por la muerte de un policía de Río Negro

La Policía de Río Negro está de luto debido a la muerte de un efectivo que prestaba servicios en la Subcomisaría 66° de Mainqué. El hombre, identificado como Nicolás César Acosta, tenía 43 años y murió tras descompensarse en un partido de futbol.

Muerte y pesa en la Policía de Río Negro

El trágico episodio ocurrió el jueves 9 de julio, pero tomó mayor repercusión este viernes. Según la información brindada, el sargento se encontraba jugando un partido en un predio ubicado sobre calle Sargento Cabral, en Roca, y en un determinado momento, se descompensó.

Sus acompañantes alertaron a los equipos de emergencia y el hombre fue llevado a un hospital para recibir asistencia; sin embargo, se confirmó su muerte horas más tarde.

La Policía de Río Negro compartió más tarde un comunicado lamentando lo ocurrido y acompañando a la familia del efectivo fallecido. «Desde la Institución Policial hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias, rogando al altísimo una pronta y cristiana resignación por su eterno descanso», cerró el mensaje.


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La Policía de Río Negro está de luto debido a la muerte de un efectivo que prestaba servicios en la Subcomisaría 66° de Mainqué. El hombre, identificado como Nicolás César Acosta, tenía 43 años y murió tras descompensarse en un partido de futbol.

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