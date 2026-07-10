San Antonio también es turismo: destino que se reinventa en invierno

Durante años, el principal movimiento turístico de la región estuvo concentrado en la temporada estival. Sin embargo, el invierno comenzó a ganar protagonismo y hoy el ejido que integran San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este ofrece experiencias que atraen a quienes buscan naturaleza, tranquilidad y contacto con el mar en una época diferente del año.

El gran protagonista de la temporada es el avistaje de ballenas francas australes. Entre junio y octubre, estos gigantes marinos llegan a las aguas protegidas del Golfo San Matías para reproducirse y criar a sus ballenatos. Las excursiones embarcadas parten desde Las Grutas y San Antonio Este, permitiendo observar de cerca uno de los espectáculos naturales más impactantes de la Patagonia.

Pero la propuesta turística no termina allí. Durante el invierno también es posible recorrer las playas con mayor tranquilidad, caminar por los acantilados durante la marea baja, visitar Punta Perdices y Las Conchillas, conocer las Salinas del Gualicho o disfrutar de los olivares que forman parte de la producción regional.

San Antonio Oeste suma además su costanera, el histórico muelle y un circuito urbano que invita a descubrir la identidad portuaria de la ciudad. La pesca desde la costa continúa siendo otra de las actividades elegidas por visitantes y residentes durante los meses más fríos.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Restaurantes y paradores ofrecen platos elaborados con pescados frescos, mariscos y productos regionales que permiten conocer los sabores característicos del Golfo San Matías, en un ambiente mucho más relajado que durante el verano.

Con servicios abiertos durante todo el año, prestadores turísticos y una oferta cada vez más consolidada, San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este buscan fortalecer el turismo invernal y posicionarse como un destino para disfrutar en cualquier estación. La combinación de fauna marina, paisajes costeros, buena gastronomía y experiencias al aire libre demuestra que el invierno también tiene su lugar en la costa rionegrina.