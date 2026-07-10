En Río Negro anuncian obras escolares durante el receso de invierno

El Ministerio de Educación de Río Negro realizará trabajos de mantenimiento en distintos edificios escolares durante el receso invernal que se inicia este lunes.

Desde la cartera educativa se indicó que durante las vacaciones de invierno se llevará a cabo un mantenimiento correctivo de los establecimientos además de trabajar en cuestiones preventivas como son la revisión de cañerías, instalaciones de gas, electricidad, limpieza de canaletas y desagües, entre otras tareas.

La subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, explicó que «en las escuelas todo el año hacemos trabajos de mantenimiento entendiendo que las escuelas son un espacio vivo y todo el tiempo transita gente y se usa el edificio»

La funcionaria agregó que «la idea es que con el mantenimiento preventivo y el correctivo uno pueda tener controladas situaciones que después no surjan como un emergente».

Pouso comentó que actualmente no hay situaciones que ameriten trasladar a estudiantes a otros edificios salvo en algunos casos ya planificados y previstos con antelación, «como el caso de la Escuela Especial N°5 de Villa Regina que entendemos que a mediados de agosto comenzaríamos con una obra, que no es lo mismo que mantenimiento y ya tenemos trabajado con la Supervisión, con la escuela, con el Consejo Escolar, con la Dirección de Inclusión, la estadía de los chicos en otra escuela para dejar libre el edificio y llevar adelante la obra».

Destacó obras más grandes que se están haciendo, como en la Escuela N° 80 de Allen cuyos estudiantes cuentan con un dispositivo pedagógico o la N° 222 de la misma localidad que por obras, los chicos y chicas cursan en la Escuela N° 335.

«Pronto nos van a entregar la Escuela N° 350 de Roca pero ahí también hay un dispositivo pedagógico. Sabemos que son incomodidades que surgen en medio de la obra pero es necesaria hacerla para mantener nuestros edificios» dijo la funcionaria.

Por otro lado, en Catriel se está culminando la obra del CET N° 7 al tiempo que se entregó la Primaria N° 21 y la Escuela N° 218. A su vez, en Bariloche está en obra la refacción de sanitarios de la ESRN N° 2 al tiempo que inicia la obra en la ESRN N° 122 de Contraalmirante Cordero