Así es por dentro la casa de Gastón Edul: estilo industrial, cuadros icónicos y una parrilla con guillotina

La casa de Gastón Edul sorprende por una propuesta donde el diseño contemporáneo convive con objetos cargados de historia. Con una estética de inspiración industrial, ambientes integrados y una decoración que refleja sus pasiones, el periodista deportivo creó un hogar en el que cada espacio tiene una identidad propia.

Durante un recorrido que compartió en el canal de YouTube de La Agusneta, mostró los distintos ambientes de la vivienda y dejó ver cómo la arquitectura funcional se combina con piezas de colección, un rincón dedicado a la música en vinilo y un patio pensado para disfrutar de reuniones al aire libre.

Una decoración que convierte las paredes en una galería personal

Uno de los rasgos más distintivos de la casa es la selección de cuadros y fotografías que decoran los ambientes. Lejos de responder a una tendencia pasajera, las obras construyen un relato visual ligado a la historia del deporte y la música.

Entre ellas sobresale una imagen de Muhammad Ali, a quien Edul considera uno de sus grandes referentes desde la infancia. La pieza adquiere un valor especial porque, según contó, su abuelo fue quien trasladó al legendario boxeador cuando visitó la Argentina.

En el comedor también llama la atención un gran retrato en blanco y negro de Mick Jagger, que aporta personalidad al ambiente y suma un guiño al universo del rock. La combinación de estas imágenes transforma los espacios sociales en una especie de galería privada donde conviven recuerdos, ídolos e historias familiares.

Espacios abiertos y un living con rincón para los vinilos

La vivienda apuesta por una distribución de concepto abierto, donde el living, el comedor y la cocina mantienen una conexión visual que favorece la amplitud y la circulación de la luz natural.

El estar está dominado por un amplio sofá modular en L tapizado en gris topo, acompañado por almohadones de distintos colores y una manta en tonos claros que aporta calidez.

En uno de los laterales del living, Edul armó uno de los sectores más originales de la casa: un espacio dedicado a la música analógica. Allí se destacan un tocadiscos, parlantes y una colección de discos de vinilo con álbumes de artistas como Frank Sinatra, Led Zeppelin y Queen, creando un rincón pensado para escuchar música y relajarse.

Una cocina funcional para el día a día

La cocina mantiene la misma línea moderna del resto de la vivienda. Integrada al área social, prioriza la practicidad con un equipamiento sencillo y una distribución cómoda para acompañar el ritmo cotidiano del periodista.

La elección de materiales y colores neutros permite que el ambiente conserve una estética limpia y atemporal, en sintonía con el resto de la casa.

Patio con deck, parrilla con guillotina y un sector para entrenar

En el exterior, la protagonista es una parrilla con guillotina, un sistema de puerta levadiza muy utilizado en los asadores argentinos por su practicidad y facilidad de uso.

El espacio se completa con un deck de madera, reposeras, abundante vegetación y un área verde que funciona como lugar de descanso y encuentro.

El patio también incluye una bolsa de boxeo, que el periodista utiliza para entrenar de cara a su participación en un evento organizado por Ibai Llanos, incorporando así una función deportiva al diseño del jardín.

Una base industrial con detalles que reflejan su personalidad

La vivienda combina elementos propios del estilo industrial, como sectores de ladrillo visto y líneas simples, con una decoración profundamente personal. Libros, fotografías históricas, vinilos y objetos vinculados al deporte terminan de definir una casa que prioriza la funcionalidad sin resignar identidad.

Más que seguir una tendencia decorativa, la propuesta apuesta por crear ambientes que hablan de quienes los habitan, logrando un equilibrio entre diseño, confort y piezas con valor afectivo.