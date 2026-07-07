El vestido de novia de Taylor Swift: el secreto mejor guardado de Dior

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado tres de julio fue uno de los eventos más exclusivos del año que, aunque se desarrolló bajo gran hermetismo, logró captar la atención de millones de fanáticos. Una de las preguntas más importantes fue ¿Quién la vistió en el día de su boda? Finalmente, el misterio tuvo respuesta.

La cantante eligió a Dior para crear su vestido de novia, una pieza de alta costura diseñada por Jonathan Anderson, director creativo de la casa francesa. El diseño fue realizado especialmente para ella en los talleres de Christian Dior Haute Couture en París.

“Fue un placer trabajar con ella. Nos hicimos muy buenos amigos”, dijo Anderson. “Organizar la boda de alguien es algo muy emotivo”.

Johnatan Anderson, director creativo de Dior.

Para el diseñador irlandés, recientemente incorporado al frente creativo de Dior, se trató de un momento clave: fue su primer gran vestido de novia de alta costura para una celebridad de alcance internacional.

La elección también tuvo un fuerte peso simbólico dentro de la industria, ya que llegó pocos días después de la boda de Dua Lipa, quien eligió un diseño de Chanel. Así, las dos estrellas del pop terminaron representando a dos de las maisons francesas más emblemáticas, reavivando la histórica rivalidad entre ambas firmas.

Finalmente, Dior se quedó con el esperado vestido de novia de Taylor Swift. Vestir a una figura de alcance global convirtió al vestido en una de las piezas más esperadas del calendario fashion.

El guiño en Dior Fall 2026 Couture

Tres días después de que Taylor Swift se casara con un vestido de alta costura de Dior diseñado por Jonathan Anderson, el diseñador presentó la colección Haute Couture Otoño/Invierno 2026-2027 de la maison.

La colección incluyó varios looks inspirados en la moda nupcial y cerró con uno muy especial: un vestido de novia confeccionado en gasa blanca plisada a mano, superpuesto con encaje blanco en degradé de motivos de flores de cactus y helechos. Este etéreo vestido presentaba tirantes que dejaban los hombros al descubierto y una cola transparente.

Aunque muchos aseguran que se trata de un guiño al vestido de Taylor Swift, el misterio continúa: la silueta, los materiales, el velo y los posibles guiños personales que Taylor pudo haber incorporado permanecen bajo reserva.