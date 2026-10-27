Ni campera gruesa ni sweater: la prenda ideal para abrigarse en primavera

La media estación llegó con el pie izquierdo este 2026. Las lluvias y el frío se hicieron esperar para despedirse, pero esta semana el sol finalmente apareció y trajo ese aire primaveral que muchos esperaban. Eso sí, la primavera tiene sus vueltas y consiste en salir temprano con frío, empezar a sentir calor al mediodía y volver a buscar algo de abrigo cuando baja el sol. Frente a esos cambios de temperatura, hay una prenda que se convierte en una gran aliada y permite encontrar el equilibrio entre abrigo y estilo.

Negra, marrón, corta u oversize, la campera de cuero es un clásico que nunca termina de irse y que todos tenemos en el placard. A diferencia de un trench, una prenda con una ventana de uso más acotada y precisa básicamente de culto estacional, la campera de cuero es funcional todo el año.

Es una de las prendas más versatiles: con un jean y una remera, arma un look relajado sin demasiado esfuerzo. Y con un vestido o una falda larga, suma un contraste que le da un aire más canchero al outfit. También queda muy bien con pantalones sastreros y camisas, una combinación que mezcla lo formal con un toque más descontracturado.

Para los días calurosos, con una remera manga corta basta, y en los que el frío todavía se siente, se puede llevar sobre un sweater fino o un cardigan.

El outfit ideal para hoy: Effortless Chic & capas

Prenda inferior: Jean Wide Leg. El corte amplio aporta soltura y frescura para los 25 °C de la tarde. Además, compensa la estructura más pesada de la campera de cuero.

Prenda superior: Remera manga corta. La básica de algodón con cuello redondo o en V en blanco o crema es perfecta para esta temporada.

Abrigo: cardigan + campera de cuero. Un cardigan de punto fino es ideal para usar debajo de la campera de cuero por la mañana. Por la tarde se puede guardar o atar a la cintura y llevar solo la campera de cuero en los hombros.

Calzado: mocasines o zapatillas. Este calzado te permite ir cómoda todo el día sin abrigar en exceso los pies cuando la temperatura llega a su máximo.

Accesorios: podes completar el look con lentes de sol, una cartera tipo tote o shopper y argollas doradas o plateadas. En el cuello podes llevar cadenas finas o pañuelos para dar un toque de color.