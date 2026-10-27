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Moda y Belleza

Ni campera gruesa ni sweater: la prenda ideal para abrigarse en primavera

Con mañanas frescas y tardes más templadas, esta prenda se convierte en una aliada para esta época del año. Versátil y atemporal, permite sumar abrigo sin resignar estilo y combinar prendas básicas para crear distintos looks.

Martina Sehmsdorf

Por Martina Sehmsdorf

La prenda ideal para la temporada.

La prenda ideal para la temporada.

La media estación llegó con el pie izquierdo este 2026. Las lluvias y el frío se hicieron esperar para despedirse, pero esta semana el sol finalmente apareció y trajo ese aire primaveral que muchos esperaban. Eso sí, la primavera tiene sus vueltas y consiste en salir temprano con frío, empezar a sentir calor al mediodía y volver a buscar algo de abrigo cuando baja el sol. Frente a esos cambios de temperatura, hay una prenda que se convierte en una gran aliada y permite encontrar el equilibrio entre abrigo y estilo.

Negra, marrón, corta u oversize, la campera de cuero es un clásico que nunca termina de irse y que todos tenemos en el placard. A diferencia de un trench, una prenda con una ventana de uso más acotada y precisa básicamente de culto estacional, la campera de cuero es funcional todo el año.

Es una de las prendas más versatiles: con un jean y una remera, arma un look relajado sin demasiado esfuerzo. Y con un vestido o una falda larga, suma un contraste que le da un aire más canchero al outfit. También queda muy bien con pantalones sastreros y camisas, una combinación que mezcla lo formal con un toque más descontracturado.

Para los días calurosos, con una remera manga corta basta, y en los que el frío todavía se siente, se puede llevar sobre un sweater fino o un cardigan.

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Prenda inferior: Jean Wide Leg. El corte amplio aporta soltura y frescura para los 25 °C de la tarde. Además, compensa la estructura más pesada de la campera de cuero.

Prenda superior: Remera manga corta. La básica de algodón con cuello redondo o en V en blanco o crema es perfecta para esta temporada.

Abrigo: cardigan + campera de cuero. Un cardigan de punto fino es ideal para usar debajo de la campera de cuero por la mañana. Por la tarde se puede guardar o atar a la cintura y llevar solo la campera de cuero en los hombros.

Calzado: mocasines o zapatillas. Este calzado te permite ir cómoda todo el día sin abrigar en exceso los pies cuando la temperatura llega a su máximo.

Accesorios: podes completar el look con lentes de sol, una cartera tipo tote o shopper y argollas doradas o plateadas. En el cuello podes llevar cadenas finas o pañuelos para dar un toque de color.


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La media estación llegó con el pie izquierdo este 2026. Las lluvias y el frío se hicieron esperar para despedirse, pero esta semana el sol finalmente apareció y trajo ese aire primaveral que muchos esperaban. Eso sí, la primavera tiene sus vueltas y consiste en salir temprano con frío, empezar a sentir calor al mediodía y volver a buscar algo de abrigo cuando baja el sol. Frente a esos cambios de temperatura, hay una prenda que se convierte en una gran aliada y permite encontrar el equilibrio entre abrigo y estilo.

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