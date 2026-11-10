Los 6 colores de uñas que vas a querer usar este verano 2027: del verde matcha al blanco perlado

Con la llegada de los días más cálidos, las tendencias en uñas para el verano 2026-2027 comienzan a ganar protagonismo. Esta temporada, la manicura se renueva con una combinación de colores suaves, tonos intensos y pequeños detalles artísticos que permiten transformar las manos sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados.

Según publicó la revista OHLALÁ!, las llamadas summer nails llegan con seis propuestas que prometen destacarse durante los próximos meses. Desde el amarillo mantequilla hasta el blanco perlado, las opciones combinan frescura, elegancia y versatilidad, con alternativas tanto para quienes prefieren las uñas cortas y naturales como para quienes buscan diseños más llamativos.

Los 6 colores de uñas que serán tendencia en el verano 2027

La nueva temporada propone una manicura donde los tonos pastel, los efectos nacarados y los colores inspirados en la naturaleza se convierten en protagonistas.

1. Amarillo mantequilla: el color delicado que ilumina las manos

El amarillo mantequilla, también conocido como butter yellow, se posiciona entre los tonos más elegidos para los días de calor.

A diferencia del amarillo tradicional, esta versión pastel tiene una apariencia suave y cremosa que combina especialmente bien con prendas blancas, beige y tonos naturales.

Cómo llevarlo: en uñas cortas y cuadradas, con acabado brillante o pequeños detalles de flores blancas. También funciona en una manicura completamente lisa.

2. Lila suave: una alternativa moderna al rosa clásico

El lila pastel regresa con una propuesta delicada y femenina, ideal para quienes buscan incorporar color sin elegir tonalidades demasiado intensas.

Su principal ventaja es la versatilidad: puede utilizarse solo o combinarse con esmaltes blancos y translúcidos.

Cómo llevarlo: con una manicura francesa de puntas lilas, pequeñas flores o diseños geométricos minimalistas.

3. Celeste cielo: uñas inspiradas en el mar y las vacaciones

El celeste será otro de los protagonistas de la temporada. Su tonalidad luminosa remite al cielo despejado, al agua y a los paisajes de playa.

Es una opción fresca que combina con prendas de lino, vestidos blancos y looks relajados.

Cómo llevarlo: con esmalte celeste uniforme, pequeñas ondas blancas o dibujos inspirados en el mar. También puede mezclarse con otros colores pastel.

4. Verde matcha: el tono natural que gana terreno

Inspirado en el popular té japonés, el verde matcha se presenta como una alternativa diferente a los colores tradicionales del verano.

Su tonalidad suave, entre el verde claro y el verde apagado, permite crear una manicura elegante y contemporánea.

Cómo llevarlo: con acabado brillante, combinado con beige o blanco, o mediante una manicura francesa con las puntas verdes.

También puede incorporarse en pequeños dibujos de hojas y flores.

5. Rojo ladrillo: el clásico que se reinventa

Para quienes prefieren los colores intensos, el rojo ladrillo aparece como una de las alternativas más interesantes.

Se trata de una tonalidad que combina rojo, naranja y terracota, logrando un efecto cálido y sofisticado.

A diferencia del rojo tradicional, aporta un matiz terroso que puede combinarse tanto con looks informales como con propuestas más elegantes.

Cómo llevarlo: en uñas cortas u ovaladas, con acabado brillante y sin demasiados detalles. Para una versión más elaborada, se pueden incorporar pequeños acentos dorados.

6. Blanco perlado: el efecto elegante que seguirá vigente

Las uñas blancas se renuevan con un acabado nacarado que refleja la luz y aporta un brillo delicado.

El blanco perlado se relaciona con la tendencia glazed nails, caracterizada por superficies luminosas y un efecto similar al del nácar.

Es una de las opciones más versátiles porque combina con cualquier estilo y puede utilizarse tanto en uñas cortas como largas.

Cómo llevarlo: sobre una base blanca translúcida, con una capa de brillo perlado. También puede combinarse con una manicura francesa difuminada.

Uñas cortas, naturales y brillantes: las formas que acompañan las tendencias del verano

Más allá de los colores, la forma de las uñas también influye en el resultado final.

Las propuestas para esta temporada apuntan a largos cómodos y diseños que puedan mantenerse fácilmente durante las vacaciones.

Entre las formas que se destacan aparecen las uñas ovaladas, las almendradas cortas y las cuadradas con bordes suavizados.

En cuanto a los acabados, el brillo continúa siendo protagonista. Los esmaltes glossy, los efectos perlados y las bases translúcidas permiten lograr manicuras luminosas sin necesidad de incorporar demasiados adornos.

Cómo elegir el diseño de uñas ideal para este verano

La principal recomendación es adaptar las tendencias al estilo personal y a las actividades cotidianas.

Para quienes prefieren una manicura discreta, el blanco perlado, el lila y el amarillo mantequilla son alternativas fáciles de combinar.

En cambio, quienes buscan un efecto más llamativo pueden optar por el rojo ladrillo, el celeste o el verde matcha.

También se pueden incorporar pequeños detalles de nail art, como flores, líneas finas, ondas o puntas de colores, sin necesidad de decorar todas las uñas.

La clave del verano 2026-2027 será encontrar un equilibrio entre color, comodidad y personalidad, con diseños que acompañen tanto los días de playa como los looks urbanos.