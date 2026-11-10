De Valle Medio al altar papal: la emotiva historia del joven de Río Negro que asistió a León XIV en Palermo

Hay imágenes que coronan años de decisiones silenciosas. La de Lautaro Muñoz a escasos metros del papa León XIV durante la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles es, para la comunidad de Luis Beltrán, mucho más que una simple postal protocolar: es el reflejo de una vida dedicada al servicio.

El joven rionegrino de 35 años fue uno de los religiosos elegidos para asistir en el altar a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Detrás de ese instante histórico en Buenos Aires, hay un recorrido marcado por un profundo giro vocacional que el medio local 7 en Punto dio a conocer semanas atrás y que hoy suma su capítulo más trascendental.

De los tribunales a las calles: la historia de Lautaro

Los primeros pasos de Lautaro se forjaron en las aulas del Colegio Salesiano del Valle Medio. Sin embargo, su plan de vida original parecía lejos de las sotanas.

Tras mudarse para continuar su formación académica, estudió Derecho, se recibió de abogado y tenía por delante un allanado camino en el ejercicio de la profesión. Pero el contacto con la realidad social lo empujó hacia un rumbo completamente inesperado.

El joven decidió abandonar los tribunales y el ejercicio de la abogacía para responder al llamado del sacerdocio. Actualmente, desarrolla su labor religiosa en Buenos Aires, enfocando su trabajo en el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Según lo publicado por 7 en punto, su compromiso cotidiano lo llevó a ser seleccionado para integrar el círculo de religiosos que asistió al Papa León XIV en el altar ante más de dos millones de personas.

El orgullo del Valle Medio

«Para quienes lo vieron crecer, la imagen representa el reflejo de un camino construido con convicción y de una decisión personal sostenida a lo largo del tiempo», destacaron desde su entorno a dicho medio tras la difusión de la noticia.

Desde aquellas calles de tierra en Luis Beltrán hasta el altar principal del evento católico más importante de la década en Argentina, la historia de Lautaro Muñoz trasciende la religión. Es la confirmación de que los valores solidarios forjados en la Patagonia, cuando se ponen en acción, pueden llegar a escenarios verdaderamente extraordinarios.