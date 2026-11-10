Homicidio en Bariloche: tres detenidos tras un disparo fatal y una autopsia que buscará respuestas

Un hombre murió de un disparo de arma de fuego durante un episodio ocurrido en una vivienda de Bariloche, este lunes 9 de noviembre. En el marco de la investigación, hay tres personas detenidas y durante la madrugada se realizaron distintas medidas judiciales para avanzar en la reconstrucción del caso.

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre Diagonal Gutiérrez, entre las calles Castex y Morales. En el sector trabajaron integrantes del Ministerio Público Fiscal, personal de Criminalística y efectivos de la Policía de Río Negro. También se reportó el traslado de personas heridas al hospital zonal.

Tres detenidos y medidas durante la madrugada

Desde la Fiscalía informaron que, además de la persona fallecida, hay tres detenidos. Las medidas realizadas durante la madrugada contaron con autorización del juez de Garantías de turno y continuaban durante la mañana.

En el lugar estuvieron el fiscal del caso, Marcos Sosa Lukman; la fiscal jefe, Betiana Cendón; y la fiscal adjunta, Celestina Aparicio. También intervinieron la unidad operativa del Ministerio Público, Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

Desde el organismo señalaron que todavía se trabaja para reconstruir las circunstancias que dieron origen al episodio. Por ese motivo, no brindaron mayores precisiones sobre lo sucedido.

La autopsia se realizará este martes

La Fiscalía confirmó que el cuerpo de la víctima será sometido a una autopsia este martes, desde las 9, en el hospital. El estudio estará a cargo del Cuerpo Médico Forense y permitirá avanzar en la investigación sobre las circunstancias de la muerte.

Por el momento, no se informaron oficialmente las identidades de las personas involucradas ni las características del conflicto que habría precedido al hecho.