La casa de Clara Darín sorprende por su decoración: sillones retro, colores vibrantes y rincones de diseño

Clara Darín, la hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, eligió construir su propio camino lejos de la actuación. Apasionada por las artes plásticas, el diseño y la cerámica, encontró en la decoración una manera de expresar su identidad. Su casa es un reflejo de ese universo creativo: ambientes luminosos, muebles vintage, obras de arte y una combinación de colores que transforma cada rincón en un espacio con personalidad.

Según publicó Los Andes, la joven de 32 años comparte en sus redes sociales imágenes de su hogar, donde conviven el estilo boho contemporáneo, el minimalismo cálido y los objetos artesanales. Las fotografías permiten descubrir una propuesta de interiorismo que apuesta por los materiales naturales, las piezas de diseño y los contrastes entre tonos neutros y colores intensos.

Así es la casa de Clara Darín: una combinación de estilo boho y diseño contemporáneo

Uno de los aspectos más interesantes de la vivienda es su estética ecléctica. Aunque predominan las paredes blancas y los muebles de líneas sencillas, cada ambiente incorpora elementos que rompen con la neutralidad.

La madera clara, el mimbre, las texturas naturales y los muebles de inspiración retro conviven con obras de arte abstracto, lámparas de diseño y piezas decorativas originales.

En uno de los espacios sociales se destaca una gran biblioteca de estructura de madera con estantes blancos, donde se exhiben objetos decorativos, pequeñas esculturas y piezas artísticas. Frente a ella, una mesa de superficie clara y bordes redondeados se combina con sillas de madera natural.

El ambiente se completa con pisos de madera y un cuadro abstracto multicolor de gran formato apoyado contra la pared, un recurso decorativo que aporta una impronta contemporánea y descontracturada.

La mezcla de estilos es una de las claves de la casa: no todos los muebles pertenecen a una misma colección ni responden a una única tendencia, pero mantienen una armonía visual.

El living de Clara Darín: sillones vintage, naranja intenso y materiales naturales

El living es uno de los sectores con mayor personalidad.

En las imágenes compartidas por Clara se observa un amplio sofá gris claro en forma de L, acompañado por un sillón naranja de inspiración retro, con estructura de madera y apoyabrazos curvos.

También aparece un segundo asiento en tonos anaranjados que refuerza la presencia de este color en la decoración.

En el centro del ambiente se ubica una mesa ratona de mimbre con tapa de vidrio, una pieza que aporta textura y contrasta con el piso oscuro.

Las paredes de ladrillo pintadas de blanco suman otro elemento característico: una combinación de materiales que recuerda al estilo industrial, pero suavizada por los textiles, los muebles cómodos y los tonos cálidos.

El resultado es un living relajado, donde lo vintage, lo bohemio y lo contemporáneo conviven sin perder funcionalidad.

Un dormitorio minimalista con detalles naranja y muebles de diseño

El dormitorio mantiene una estética mucho más serena.

La habitación tiene paredes blancas, pisos claros y una cama matrimonial vestida con ropa de cama en tonos neutros. A ambos lados se ubican mesas de luz de madera clara y blanco, acompañadas por lámparas de formas redondeadas.

Sin embargo, hay tres elementos que captan inmediatamente la atención: una lámpara colgante naranja de inspiración retro, un cuadro abstracto en tonos cálidos sobre la cama y un pequeño banco tapizado en color rosa empolvado.

Estos detalles funcionan como puntos focales y demuestran cómo un ambiente predominantemente blanco puede adquirir personalidad mediante pequeñas intervenciones de color.

La elección de muebles bajos, líneas simples y pocos objetos decorativos permite mantener una sensación de amplitud y luminosidad.

Un rincón para escuchar música: vinilos, CDs y un tocadiscos vintage

La música también ocupa un lugar especial en la casa.

Clara destinó un sector a su colección de discos de vinilo y CDs, organizados en un mueble blanco con una superficie superior de madera.

Sobre él se encuentra un tocadiscos, mientras que en la pared cuelga un espejo de forma orgánica, con bordes irregulares.

Una iluminación multicolor proyectada sobre la pared suma un detalle contemporáneo que contrasta con la estética retro del equipo de música.

Este rincón refleja una de las tendencias actuales de decoración: integrar colecciones personales y objetos vinculados con los intereses de quienes habitan la casa, en lugar de limitarse a incorporar elementos puramente ornamentales.

Arte en las paredes y un espacio de trabajo con identidad propia

El sector de trabajo mantiene la misma búsqueda estética.

Una mesa de madera de líneas sencillas funciona como escritorio y se combina con sillas tapizadas en tonos grisáceos.

Sobre la pared blanca se distribuyen varias ilustraciones enmarcadas de diferentes tamaños, que forman una pequeña galería de arte.

Los dibujos, de trazos expresivos y colores suaves, aportan movimiento sin sobrecargar el espacio.

En otro de los ambientes, Clara combina sillones tapizados en tonos claros con una mesa redonda de superficie gris y una silla metálica de diseño contemporáneo.

Detrás de los muebles aparece nuevamente una gran obra abstracta multicolor apoyada sobre el piso.

El arte no funciona como un complemento secundario, sino como uno de los principales protagonistas de la decoración.

Cerámica artesanal: el emprendimiento que Clara Darín comparte con Florencia Bas

La relación de Clara con el diseño también se extiende a su actividad profesional.

A diferencia de su padre y de su hermano, el Chino Darín, decidió orientar su carrera hacia las artes visuales.

Junto a su madre, Florencia Bas, desarrolló Teta Stuff, un emprendimiento de vajilla artesanal y objetos de cerámica, que surgió durante la pandemia.

La propuesta está vinculada con la producción de piezas realizadas a mano y con una estética que privilegia las formas originales y los objetos con identidad.

Esta pasión por lo artesanal también se refleja en su casa, donde las texturas, las piezas decorativas y los materiales naturales ocupan un lugar importante.

Las cinco claves del estilo de Clara Darín para inspirarse en la decoración del hogar

La casa de la hija de Ricardo Darín reúne diferentes recursos de interiorismo que pueden adaptarse a otros espacios.

Colores neutros con acentos vibrantes: las paredes blancas permiten destacar muebles naranja, cuadros abstractos y lámparas llamativas.

las paredes blancas permiten destacar muebles naranja, cuadros abstractos y lámparas llamativas. Muebles vintage combinados con piezas modernas: los sillones retro conviven con mesas contemporáneas y estructuras de líneas minimalistas.

los sillones retro conviven con mesas contemporáneas y estructuras de líneas minimalistas. Materiales naturales: la madera, el mimbre y las fibras aportan calidez y textura.

la madera, el mimbre y las fibras aportan calidez y textura. Arte como protagonista: los cuadros de gran formato y las galerías de ilustraciones reemplazan a la decoración convencional.

los cuadros de gran formato y las galerías de ilustraciones reemplazan a la decoración convencional. Objetos personales a la vista: los discos, las piezas artesanales y las colecciones ayudan a construir ambientes únicos.

Más allá de las tendencias, la casa de Clara Darín refleja una manera de entender la decoración donde lo importante no es que todo combine perfectamente, sino que cada objeto tenga sentido dentro del espacio.

Con una estética boho contemporánea, detalles vintage y una marcada presencia del arte, la diseñadora consiguió un hogar cálido, luminoso y con una identidad propia que se diferencia de los interiores tradicionales.