Piel más luminosa y uniforme: para qué sirve la niacinamida y cómo usarla correctamente

En el mundo del cuidado facial, el retinol y la vitamina C suelen ocupar un lugar protagónico, pero existe otro ingrediente que ganó popularidad por su versatilidad y su buena tolerancia en diferentes tipos de piel. Se trata de la niacinamida, una forma de vitamina B3 que aparece cada vez con mayor frecuencia en sérums, cremas hidratantes y productos dermatológicos.

A diferencia de otros activos que pueden provocar irritación cuando se utilizan incorrectamente, la niacinamida suele ser bien tolerada incluso por las pieles sensibles. Su principal atractivo es que puede ayudar a mejorar distintas características de la piel sin necesidad de incorporar una rutina extensa ni utilizar productos costosos.

Qué es la niacinamida y para qué sirve en la piel

La niacinamida, también conocida como nicotinamida, es una forma de vitamina B3 que participa en procesos fundamentales para el funcionamiento de las células.

Cuando se utiliza en productos cosméticos, puede contribuir a fortalecer la barrera protectora de la piel, mejorar su capacidad para conservar la humedad y disminuir algunos signos visibles de irritación.

También se estudió su utilidad para mejorar la apariencia de manchas, regular parcialmente la producción de sebo y suavizar la textura cutánea.

Una de sus principales ventajas es que puede incorporarse tanto a rutinas de cuidado de piel seca como mixta o grasa, siempre que se elija una formulación adecuada.

Los cinco beneficios de la niacinamida para el rostro

Aunque sus resultados dependen de la concentración, la fórmula y las características de cada persona, existen varios beneficios respaldados por investigaciones dermatológicas.

1. Ayuda a fortalecer la barrera cutánea. La niacinamida favorece procesos relacionados con la producción de lípidos de la piel, importantes para conservar su función protectora y reducir la pérdida de agua.

2. Puede mejorar la hidratación. Al contribuir al funcionamiento de la barrera cutánea, ayuda a que la piel retenga mejor la humedad y presente una apariencia más suave.

3. Puede atenuar algunas manchas. Su uso sostenido puede contribuir a reducir determinadas alteraciones de la pigmentación y mejorar la uniformidad del tono. No reemplaza los tratamientos dermatológicos para el melasma u otras afecciones.

4. Ayuda a controlar el exceso de grasa. Algunas investigaciones observaron una reducción de la producción de sebo con determinadas formulaciones, aunque los resultados no son iguales en todas las personas.

5. Puede mejorar la apariencia de la textura y los poros. Al favorecer una piel más equilibrada, puede hacer que los poros se vean menos notorios. Sin embargo, no modifica permanentemente su tamaño.

Cómo usar niacinamida en la cara y en qué momento del día aplicarla

Una de las ventajas de este ingrediente es que puede utilizarse tanto por la mañana como por la noche.

La forma de incorporarlo dependerá del producto elegido. Si se trata de un sérum, generalmente se aplica después de limpiar el rostro y antes de la crema hidratante.

Una rutina sencilla puede incluir:

Limpieza suave: retirar impurezas sin resecar la piel.

retirar impurezas sin resecar la piel. Sérum con niacinamida: aplicar la cantidad indicada por el fabricante.

aplicar la cantidad indicada por el fabricante. Crema hidratante: elegir una fórmula adecuada para el tipo de piel.

elegir una fórmula adecuada para el tipo de piel. Protector solar: durante el día, utilizar uno de amplio espectro con FPS 30 o superior.

La constancia es más importante que utilizar concentraciones elevadas. Los cambios en el aspecto de la piel suelen observarse de manera gradual, después de varias semanas de uso.

Niacinamida al 5% o al 10%: cuál conviene elegir

En el mercado existen productos con diferentes concentraciones de niacinamida, aunque las más habituales suelen encontrarse entre el 2% y el 10%.

Las formulaciones cercanas al 4% o 5% cuentan con estudios que respaldan algunos de sus beneficios y pueden ser una alternativa razonable para quienes buscan incorporarla a su rutina.

En cambio, una concentración del 10% no necesariamente ofrece mejores resultados y, en determinadas pieles, puede provocar enrojecimiento o molestias.

Por eso, si la piel es sensible o nunca se utilizó este ingrediente, conviene comenzar con una concentración moderada y observar cómo responde.

¿Se puede combinar la niacinamida con retinol y vitamina C?

Sí. La niacinamida puede combinarse con retinol y vitamina C, aunque la tolerancia dependerá de las concentraciones, las formulaciones y la sensibilidad de cada persona.

Con el retinol, puede ser útil porque contribuye a mantener la barrera cutánea, que en ocasiones se ve afectada por la irritación asociada a los retinoides.

También puede utilizarse junto con vitamina C. La idea de que ambos ingredientes se neutralizan o no deben aplicarse en una misma rutina no está respaldada como una prohibición general por la evidencia dermatológica actual.

Sin embargo, cuando se incorporan varios activos al mismo tiempo, es recomendable introducirlos de manera gradual para identificar posibles reacciones.

Quiénes deberían tener precaución al utilizar niacinamida

Aunque suele considerarse un ingrediente de buena tolerancia, la niacinamida no está completamente libre de efectos adversos.

Algunas personas pueden experimentar ardor, picazón, enrojecimiento o irritación, especialmente con productos de concentraciones elevadas o fórmulas que contienen otros ingredientes activos.

Antes de utilizar un cosmético nuevo, es conveniente probarlo en una zona pequeña de la piel.

Si aparece una reacción persistente, lo indicado es suspender su uso y consultar con un dermatólogo.

La niacinamida no es un ingrediente milagroso ni reemplaza al protector solar, pero puede convertirse en una herramienta útil dentro de una rutina de cuidado facial sencilla y constante.

Su popularidad responde, principalmente, a que combina beneficios para la barrera cutánea, la hidratación y la apariencia general de la piel, sin exigir necesariamente tratamientos complejos.