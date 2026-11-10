La joya argentina de Ricardo Darín que revive en Netflix: una historia de amor después de 25 años juntos

Netflix volvió a poner en el centro de la atención una película argentina que combina romance, humor y una historia con la que muchas parejas pueden sentirse identificadas. Protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, la producción estrenada en 2018 recuperó popularidad en la plataforma y propone una mirada sobre el amor después de muchos años de convivencia.

Según informó A24, se trata de El amor menos pensado, una comedia romántica dirigida por Juan Vera que volvió a despertar el interés de los espectadores. Con una duración de 2 horas y 9 minutos, la película aborda una situación que puede transformar por completo la vida de una pareja: qué sucede cuando los hijos crecen, abandonan el hogar y los padres deben reencontrarse con sus propios deseos.

De qué trata El amor menos pensado, la película de Ricardo Darín que volvió a destacarse en Netflix

La historia sigue a Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), un matrimonio que lleva 25 años compartiendo su vida.

Durante ese tiempo construyeron una familia, atravesaron distintas etapas y organizaron buena parte de su rutina alrededor de la crianza de su único hijo.

Sin embargo, todo cambia cuando el joven decide viajar al extranjero para continuar sus estudios.

Lo que inicialmente parece el comienzo de una etapa de mayor tranquilidad termina convirtiéndose en una crisis inesperada.

Marcos y Ana descubren que, después de tantos años juntos, ya no están seguros de querer continuar con la misma vida.

Frente a esa incertidumbre, toman una decisión que sorprende a su entorno: separarse y comenzar a explorar nuevos caminos.

A partir de ese momento, ambos deberán enfrentarse a citas, nuevas relaciones y situaciones que los obligarán a revisar sus ideas sobre el amor, la libertad y la felicidad.

Ricardo Darín y Mercedes Morán: una historia sobre las segundas oportunidades

Uno de los principales atractivos de El amor menos pensado es la dupla protagónica.

Ricardo Darín interpreta a un hombre que debe acostumbrarse a vivir solo después de décadas de matrimonio. Su personaje atraviesa situaciones incómodas, divertidas y emotivas mientras intenta descubrir cómo relacionarse nuevamente con otras personas.

Por su parte, Mercedes Morán interpreta a una mujer que busca recuperar aspectos de su identidad personal que habían quedado relegados durante los años de convivencia.

La película no se limita a contar una separación. También explora las contradicciones de las relaciones adultas, el miedo a la soledad y las dificultades de empezar de nuevo.

Con humor y sensibilidad, plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿es posible volver a enamorarse después de haber compartido gran parte de la vida con alguien?

Por qué El amor menos pensado es una buena opción para ver en Netflix

A diferencia de las comedias románticas tradicionales, esta producción argentina se concentra en una etapa de la vida que no siempre ocupa el centro de las historias de amor.

En lugar de mostrar el comienzo de una relación, la película explora qué ocurre cuando una pareja consolidada empieza a cuestionar su futuro.

Entre sus principales atractivos aparecen las actuaciones de Darín y Morán, los diálogos cotidianos y las situaciones que combinan momentos emotivos con otros cargados de humor.

También aborda el llamado síndrome del nido vacío, una expresión utilizada para describir los sentimientos de tristeza, pérdida o desorientación que algunas personas experimentan cuando sus hijos dejan el hogar familiar.

Sin convertirlo en un drama, la película utiliza esa situación como punto de partida para reflexionar sobre las decisiones personales y las segundas oportunidades.

Cuánto dura El amor menos pensado y quiénes son sus protagonistas

El amor menos pensado es una producción argentina estrenada en 2018, dirigida por Juan Vera.

La película tiene una duración de 129 minutos y está protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán.

Su combinación de comedia romántica y conflictos familiares la convierte en una alternativa para quienes buscan una historia adulta, emotiva y con momentos de humor.

A ocho años de su estreno, la película vuelve a encontrar público a través del streaming, demostrando que las historias sobre el amor, las separaciones y la posibilidad de comenzar de nuevo siguen despertando interés.