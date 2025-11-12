Los looks de la alfombra rosa en el estreno de la serie de Kim Kardashian
¿Qué se pusieron las celebrities en la avant premiere en Río de Janeiro?
Este lunes por la noche, Río de Janeiro dio la bienvenida al elenco de la esperada serie original «Todo Vale» para celebrar su reciente estreno en Disney+. Entre las estrellas y celebridades brasileñas que caminaron por la alfombra rosa en el evento realizado en el Palacio Copacabana, se encontraban las protagonistas Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson.
Los asistentes presenciaron una sesión de preguntas y respuestas con el elenco que se encuentra en Brasil para promocionar la nueva serie escrita y producida por Ryan Murphy, antes de ver la proyección del cuarto episodio de manera anticipada, que estrenó en Disney+.
En Todo Vale, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio de abogados dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes – tanto en la sala del tribunal como en sus propias filas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo participan en el juego, sino que lo transforman.
La serie está protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, con Sarah Paulson y Glenn Close.
Todo Vale es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. El guion y la producción ejecutiva están a cargo de Ryan Murphy –quien también se desempeña como director–, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson son protagonistas y productoras ejecutivas. Anthony Hemingway es productor ejecutivo y director. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich también se desempeñan como productores ejecutivos.
Los primeros cuatro episodios de Todo Vale se encuentran disponibles exclusivamente en Disney+ y estrena un nuevo episodio todos los martes.
