Soft Glam: la tendencia de maquillaje más elegida en la alfombra roja de los Emmy 2026 y cómo lograrla

La alfombra roja de los Emmy 2026 dejó en claro que el glamour no necesita excesos. Entre pieles luminosas, tonos neutros y miradas delicadamente definidas, el Soft Glam se convirtió en uno de los grandes protagonistas del beauty look de las celebridades.

Los maquillajes recargados quedaron atrás. Esta tendencia apuesta por realzar las facciones sin ocultarlas, con una piel fresca y uniforme, rubor en tonos naturales, labios suaves y ojos con sombras cálidas y difuminadas.

US actress and singer Selena Gomez arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by LISA O’CONNOR / AFP)

El resultado es sofisticado, femenino y, sobre todo, elegante. Un maquillaje pensado para acompañar el look de alfombra roja sin competir con el outfit.

Cómo lograr el make up soft glam

Rostro: una piel luminosa y de acabado natural es el pilar de todo el maquillaje. La base se vuelve casi imperceptible y deja lugar a pequeños puntos de luz en los pómulos, mientras el rubor aporta dimensión y un aspecto saludable.

US actress Claire Danes arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by LISA O’CONNOR / AFP)

Ojos: las sombras son en tonos beige, marrón y champagne, aplicadas de manera difuminada para crear profundidad sin endurecer la mirada.

US actress Grace Gummer arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by LISA O’CONNOR / AFP)

El delineado es casi inexistente; sin embargo, aparece en ocasiones cuando se integra al maquillaje en lugar de convertirse en el centro de atención. En cuanto a las pestañas, la elección es dejarlas al natural, aunque a veces una máscara sutil puede acompañar el look.

US actress Chase Infiniti arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by LISA O’CONNOR / AFP)

Labios: el look se completa con labios en tonos nude, rosados y amarronados, muchas veces acompañados por acabados satinados o gloss.