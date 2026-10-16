Mirada de pasarela: Guía para llevar el delineado geométrico esta temporada

En la pasarela Primavera-Verano 2027 de Givenchy, el maquillaje se convirtió en una extensión de las siluetas de la colección. Bajo la dirección creativa de Sarah Burton, la propuesta de belleza puso el foco en los ojos con delineados geométricos, colores vibrantes y líneas precisas que se alejan del clásico trazo negro. La piel luminosa y los labios en tonos naturales completaron un look que equilibra intensidad y frescura.

Ojos gráficos y mucho color

La mirada fue el centro de la propuesta. Con trazos definidos y formas geométricas, el delineado alargó visualmente los ojos y sumó un efecto gráfico que dialogó directamente con las líneas de las prendas. La superposición de colores permitió conseguir un acabado intenso, posicionando al maquillaje como parte fundamental de la construcción del estilismo.

La propuesta también abre la puerta a jugar con el color más allá de las sombras tradicionales: un delineado azul o verde puede convertirse en el detalle central de un maquillaje, incluso cuando el resto del rostro se mantiene en tonos neutros.

Cejas definidas y piel luminosa

Para equilibrar la intensidad de los ojos, las cejas aportaron estructura al rostro sin recargarlo, logrando un acabado sutil inspirado en una estética masculina.

La piel, por su parte, se mantuvo luminosa y transparente, mientras que los labios acompañaron en tonos nude. El contraste entre una mirada protagonista y un rostro natural permitió que los trazos geométricos se llevaran toda la atención.

Cómo llevar esta tendencia

Para adaptar la propuesta a un maquillaje diario, una excelente opción es elegir un solo color y dibujar una línea precisa sobre el párpado superior. Para un resultado más audaz, se pueden combinar dos tonos y extender el trazo hacia el extremo del ojo, jugando con formas angulares.

La clave está en dejar que la mirada sea el centro del maquillaje y mantener el resto del rostro fresco, con una piel luminosa y labios naturales: una invitación a salir del delineado de siempre y explorar nuevas formas de expresión a través del color.