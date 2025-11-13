SUSCRIBITE
El outfit que inspira el Festival Yo Como: la moda entre viñedos con estilo gourmet

En el marco del Yo Como, el festival gastronómico que celebra la identidad patagónica, esta producción captura la armonía perfecta entre diseño, naturaleza y placer.

Redacción

Por Natalia López, natalial@rionegro.com.ar

Fotos: Alejandro Carnevale

En el corazón de la bodega Humberto Canale, donde los colores del vino se mezclan con la luz natural, Moda & Belleza realizó una producción que une estilo, sabor y paisaje. En ese entorno de película, la elegancia se vuelve natural y el movimiento se celebra como una forma de expresión.

Tres mujeres, tres edades, tres formas de habitar la belleza. Cada una encarna la esencia del Yo Como: autenticidad, fluidez y una sofisticación relajada que refleja el espíritu de nuestra región.

Claudia, Mabel Peretti y Agustina Fernández junto a Hernán Di Giácomo, bartender. Foto: Alejandro Carnevale

La curaduría de los looks estuvo en manos de MariBe Iriarte, creadora y alma de Alkalá, el multimarcas de Roca que desde hace más de veinte años reúne diseño nacional con una mirada intuitiva e inclusiva. Firmas como Awada, Punto Cardinal, Santa Bohemia, Clara Ibarguren y Ay Not Dead se encuentran en un mismo universo de texturas nobles, siluetas cómodas y detalles que revelan estilo sin esfuerzo. Cada prenda fue pensada para disfrutar, moverse y sentirse bien, como un brindis entre amigas bajo el sol patagónico.

Claudia, Mabel Peretti y Agustina Fernández. Foto: Alejandro Carnevale

Porque el Yo Como no es solo un festival gastronómico: es una experiencia para todos los sentidos. En la bodega, los aromas, la música, los sabores y el paisaje se combinan para crear una experiencia única, de esas que se disfrutan sin apuro. Este año, el encuentro se realizará el 29 y 30 de noviembre, y promete reunir a miles de personas entre viñedos, copas y propuestas que celebran la identidad regional. Organizado por RÍO NEGRO junto a Humberto Canale, el festival ofrecerá dos días con lo mejor de la gastronomía de la zona: foodtrucks, área de fuegos, mercado de emprendedores, degustaciones, visitas guiadas, clases magistrales y música en vivo.

Foto: Alejandro Carnevale
Claudia, Mabel Peretti y Agustina Fernández junto al chef Juan Solorza. Foto: Alejandro Carnevale

Entre los invitados especiales estarán los reconocidos chefs Ximena Sáenz y Paco Almeida, junto a referentes de toda la región. Las entradas ya están disponibles en miticket.rionegro.com.ar

Juan Solorza, chef. Foto: Alejandro Carnevale

Prendas para disfrutar y sentirse bien

“Pensé en ropa que sirva para el Yo Como y también para otras ocasiones”, cuenta MariBe. “Que sea linda, cómoda y funcional. Es un evento de día y al aire libre, así que los colores claros, las telas frescas y la ropa que se mueve con vos son la clave.” Las propuestas se inspiraron en distintos lugares de la bodega y en la diversidad de estilos que conviven en el festival. Para quienes prefieren un look relajado, un jean con sweater liviano logra un equilibrio entre lo urbano y lo natural. Un vestido con cintura drapeada y largo midi aporta un aire femenino y versátil que se adapta a cualquier momento del día, que se puede descontracturar con unas botinetas al tono.

Claudia, Mabel Peretti y Agustina Fernández junto a Hernán Di Giácomo, bartender y al chef Juan Solorza. Foto: Alejandro Carnevale

No podía faltar el lino, protagonista de la temporada, que aparece en un conjunto de short y chaleco en tonos manteca y arena. Para un toque más sofisticado, el traje sastrero blanco con top bordado combina frescura y elegancia, perfecto para recorrer los viñedos con un calzado cómodo y canchero. El kimono verde animal print se convirtió en la joyita de la producción: puede usarse abierto sobre un jean o cerrado como vestido, una prenda moderna que se integra al paisaje valletano con sutileza.

Paleta de colores

La paleta elegida por MariBe dialoga con el entorno: tonos crudos, manteca, vainilla, celeste pastel, tostado y chocolate evocan la tierra, la vid y la luz de la Patagonia. Los tejidos naturales del lino y el algodón completan esa conexión con el paisaje. “Quise ropa que tenga vida, que te permita moverte, comer, reírte y estar al sol sin sentirte incómoda”, resume.

Musculosa Chocolate de algodón (Clara Ibarguren) con short sastrero en textil bordado color manteca (Awada). Top strapless con frunces off white (Awada) y jean pierna recta con desgastes y roturas (Awada) Foto: Alejandro Carnevale

Para quienes aún dudan qué ponerse, la fórmula es simple: elegir telas naturales y livianas, evitar los brillos y los tonos muy oscuros, sumar una prenda ligera para el atardecer y confiar en los colores claros y cálidos, que siempre favorecen la luz y el entorno de la bodega. Y, por supuesto, apostar al calzado cómodo, porque disfrutar también implica moverse con libertad.

Vestido crochet largo (Awada) Foto: Alejandro Carnevale
Chaleco sastrero con botones y tira de ajuste en la espalda, con short pinzado, ambos en Lino 100% (Awada) Foto: Alejandro Carnevale
Traje sastrero blanco (Punto Cardinal) clásico e infalible. Foto: Alejandro Carnevale


