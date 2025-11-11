SUSCRIBITE
Juliana Awada deslumbró con su look en la París Fashion Week: mesh, transparencias y volados

La empresaria lució un vestido negro que se robó las miradas.

Por Redacción

Juliana Awada

Juliana Awada se robó todas las miradas con su look alta costura en la París Fashion Week que se celebródel 29 septiembre al 5 de octubre, siendo una de las argentinas mejor vestidas del evento. 

La empresaria textil lució un vestido que reúne las últimas tendencias de este año en una sola prenda, captando a la perfección la esencia de la alta costura contemporánea.

El tejido mesh que rodeaba su cuerpo y las mangas del vestido aportan un aire moderno, dejando ver piel de manera elegante y atrevida a la vez. La falda con volados escultural le agrega movimiento y silueta al diseño, mientras que la elección del color negro profundo realza las distintas telas de la prenda. 

Acompañando el vestido, Awada lució un recogido messy chic, una tendencia de los 90′ que está volviendo a ser tendencia.


