Festival Yo Como: cuándo los sabores, la música, la moda y el paisaje se mezclan en una misma experiencia

Se viene el Festival Yo Como y la bodega Humberto Canale se convierte en el escenario perfecto de diseño, sabor y paisaje.

La búsqueda del estilo también se traslada a la cocina. Ximena Sáenz, una de las chefs invitadas al festival, combina talento y una estética sencilla pero refinada, coherente con el espíritu del Yo Como. “Para la cocina y los programas de televisión tengo una vestuarista, Estefanía Meligeni, que me ayuda a conseguir las marcas que me gustan para trabajar cómoda”, cuenta.

Fuera del set, su estilo cotidiano apuesta a la simpleza: “En mi día a día uso mi propia ropa. Me encanta una marca que no es de acá, pero cuando viajo aprovecho para comprar algo. Son colores neutros, no tanta estampa, y son extremadamente cómodos, muy descontracturados”.

Agustina Fernández con un jean palazzo de Santa Bohemia y un sweater de Ay Not Dead

Claudia Peretti

Mabel Peretti con un vestido con cintura drapeada y largo midi (Clara Ibarguren) camel,

Cocina, estilo y sentidos

A modo de anticipo, la sesión de fotos también incluyó gastronomía. El chef Juan Solorza, curador del festival, preparó productos regionales: mollejas de cordero con mostaza dijon y miel del monte, en base de queso provoleta y aceite de albahaca; luego, trucha del Limay marinada con berenjena ahumada, frutos secos tostados y reducción de Pinot Noir. Platos que, como la moda, conjugan raíces, textura y creatividad.

Vestido con cintura drapeada y largo midi (Clara Ibarguren) camel, versátil para cualquier momento del día. Jean súper palazzo, 100% algodón, rígido (Santa Bohemia) con sweater liviano (Ay Not Dead), urbano y natural. Foto: Alejandro Carnevale

A su lado, el bartender Hernán Di Giacomo, también invitado al evento, elaboró cócteles con notas cítricas y botánicos patagónicos, que aportaron color y movimiento a la escena: una Spring Mimosa con vino rosado Blush, cordial de pomelos y pimientas; y el Pink de Primavera, con vino rosado, gin infusionado en hibiscus y soda de manzana: una mezcla fresca y floral única.

Hernán Di Giacomo, bartender. Foto: Alejandro Carnevale

Chef Juan Solorza. Foto: Alejandro Carnevale

El Festival Yo Como llega el 29 y 30 de noviembre: sabores y experiencias para disfrutar

El Festival Yo Como tendrá lugar el 29 y 30 de noviembre en la Bodega Humberto Canale, a solo ocho kilómetros del centro de General Roca.

Fundada en 1909, la bodega es un emblema de la vitivinicultura patagónica y el escenario perfecto para reunir gastronomía, historia y naturaleza.

Durante ambas jornadas, el predio se transformará en un recorrido de sabores y propuestas para todos los gustos: habrá un área de fuegos, stands de productos regionales, mercado de emprendedores, clases de cocina, degustaciones y música en vivo. Entre los protagonistas se destacan los chefs Ximena Sáenz y Paco Almeida, junto a productores, cocineros y embajadores gastronómicos de toda la Patagonia que aportarán identidad y talento a cada propuesta.

Kimono verde animal print (Clara Ibarguren) se puede usar abierto sobre un jean o cerrado como vestido. Foto: Alejandro Carnevale

Las entradas ya están disponibles de forma online en miticket.rionegro.com.ar

Los socios del Club RÍO NEGRO cuentan con un beneficio exclusivo de 2×1 en tickets, aplicable directamente en la misma plataforma de pago.

Con más de 160 hectáreas de viñedos y construcciones centenarias, la bodega ofrecerá degustaciones, recorridos guiados y espacios para disfrutar al aire libre. En ese entorno único, el Yo Como se consolida como uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: una experiencia que une sabores, paisaje e historia.