Detrás de escena: Primavera y piel, cuidar hoy para envejecer mejor

La primavera cambia algo más que el clima: también cambia nuestra relación con la piel. Los días se alargan, pasamos más tiempo al aire libre y aumenta la exposición solar. En esta época aparecen consultas por manchas, deshidratación, pérdida de luminosidad o cambios en la textura. Pero también encuentro una oportunidad para pensar el cuidado desde otro lugar.

En vez de preguntarnos qué procedimiento necesitamos para corregir aquello que vemos frente al espejo, les propongo empezar por otra pregunta: ¿qué podemos hacer hoy para conservar la calidad de nuestra piel durante más tiempo?

En mi práctica, cada vez veo más interés por esta mirada. Conceptos como skin longevity, regeneración y calidad cutánea proponen correr el foco de la corrección puntual para pensar cómo acompañar el paso del tiempo. No se trata de detener el envejecimiento, sino de cuidar las condiciones que permiten que la piel se mantenga saludable, luminosa y con buena textura.

La primavera no empieza con un tratamiento

Después del frío, podemos encontrar una piel más seca o sensible y, al mismo tiempo, comienzan a aumentar las actividades al aire libre. Por eso, considero que esta época puede ser un buen momento para observar y evaluar, pero no necesariamente para intervenir.

No existe un “tratamiento de primavera”: la indicación debe contemplar el fototipo, la sensibilidad, las manchas, la exposición solar y los antecedentes de cada persona. El calendario no debería decidir por nosotros: primero está la evaluación.

Durante años, la conversación sobre el envejecimiento estuvo muy ligada a las arrugas y a la pérdida de volumen. Hoy mi mirada es más amplia: también me importan la elasticidad, la hidratación, la luminosidad y la calidad de los tejidos.

Los procedimientos siguen teniendo su lugar, pero pueden formar parte de una estrategia integral. No busco modificar los rasgos, sino acompañar los cambios y preservar la naturalidad.

Y esto no depende únicamente de una consulta médica. El cuidado cotidiano, los hábitos y la fotoprotección también cuentan. Con los días cálidos, reforzar la protección solar es fundamental: la exposición ultravioleta se acumula y contribuye al fotoenvejecimiento. Protector de amplio espectro, ropa adecuada, sombrero y sombra siguen siendo herramientas esenciales.

Por eso, frente a la pregunta “¿qué tratamiento debería hacerme esta primavera?”, les propongo empezar por otra: “¿qué puedo hacer hoy para que mi piel llegue mejor a los próximos años?”.

Envejecer es parte de la vida. Cuidarnos durante ese proceso también puede serlo.