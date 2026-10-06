Pedro Pascal, Dua Lipa y Nicole Kidman en Paris: las celebridades deslumbraron en el desfile de Chanel

El front row de Chanel siempre deslumbra con las figuras más influyentes del cine, la música y la cultura. En su último desfile, la primera fila brilló gracias a tres de los nombres más comentados de la temporada: Dua Lipa, Pedro Pascal y Nicole Kidman. Cada uno, con su propio estilo, demostró cómo interpretar la elegancia de la maison francesa.

Pedro Pascal se convirtió en el amado rey del glamour en las alfombras rojas y los eventos internacionales por su estilo y osadía. Es así que volvió a acaparar todas las miradas con un outfit que destilaba elegancia.

El actor chileno optó por una sastrería reversionada. El pantalón de traje y la polera negra fueron opacados por un abrigo largo con un patrón de cuadros pequeños en tonos marrones y grises. Su presencia aportó esa pizca sofisticación masculina junto a una de sus pares.

Nicole Kidman también optó por el mismo género con un vestido tipo blazer oversize entallado en la cintura a cuadros en tonos gris que combinó a la prefección con unas medias oscuras y stilettos negros. Su cabello largo y suelto de acabado messy terminaron de completar el look.

Junto a ella, Dua Lipa vistió un conjunto de dos piezas de top y falda midi en tonos rojos y rosas bordados con flores y plumas. El look lo acompañó con un bolso de perlas y zapatos en punta que terminó de lucir con el cabello recogido.