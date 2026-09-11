El Festival Patagónico de Gimnasia vuelve a Cipolletti: cuándo será y qué novedades tendrá

Lo que comenzó el año pasado como una nueva apuesta deportiva en Cipolletti tendrá continuidad en 2026. El Festival Patagónico de Gimnasia regresará el sábado 17 de octubre al Polideportivo Municipal, con una segunda edición que buscará ampliar la convocatoria y sumar nuevas experiencias para gimnastas y familias.

El encuentro es organizado por el Club CIF (Centro de Formación Deportiva Infantil) y está pensado como un espacio de nivel escuela que reúne a gimnastas, clubes, escuelas, entrenadores y familias de distintos puntos de la región.

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La primera edición dejó números importantes: 350 gimnastas, siete clubes y escuelas participantes y 750 espectadores presenciales. En total, la organización contabilizó más de 1.000 personas durante aquella jornada, mientras que la transmisión en vivo alcanzó las 1.500 visualizaciones.

El resultado confirmó la expectativa que existía antes del debut. En 2025, los organizadores proyectaban recibir entre 300 y 400 chicos de instituciones de Río Negro y Neuquén. Ahora, la propuesta regresa con una estructura ampliada.

Qué tendrá de nuevo el Festival Patagónico de Gimnasia 2026

Una de las principales novedades será la incorporación de más grupos y de los niveles 1 y 2, tanto federados como no federados. Los participantes estarán distribuidos en circuitos según sus edades y niveles.

La propuesta conservará uno de los conceptos que marcó el nacimiento del festival: generar un encuentro alrededor de la gimnasia que no esté concentrado únicamente en la competencia. Ya en su primera edición, desde el CIF explicaban que buscaban que los participantes pudieran disfrutar y mostrar lo aprendido sin sentir que atravesaban una evaluación.

Durante la jornada habrá una rotación constante de gimnastas por los diferentes circuitos, acompañada por shows y actividades destinadas al público.

Después del desfile está previsto un show de entrada en calor y, además de la actividad gimnástica, habrá música, juegos, activaciones y distintas propuestas para quienes acompañen a los deportistas.

El evento también contará con feria de emprendedores, servicio de cantina o buffet, locución e interacción con el público y premiación.

Gimnasia de toda la región reunida en Cipolletti

La convocatoria está dirigida a clubes privados, escuelas municipales e instituciones de gimnasia de toda la región, con participación de gimnastas, docentes, entrenadores, familias y referentes deportivos.

Ese carácter regional estuvo presente desde el nacimiento de la propuesta. En 2025 participaron instituciones de diferentes localidades de Río Negro y Neuquén y desde la organización planteaban como objetivo que el encuentro pudiera extenderse progresivamente hacia toda la Patagonia.

El crecimiento también estará acompañado nuevamente por la posibilidad de seguir el festival a distancia. Después de las 1.500 visualizaciones registradas por la transmisión de la primera edición, en 2026 el evento volverá a contar con streaming en vivo.

La cita será el 17 de octubre en el Polideportivo Municipal de Cipolletti. Después del debut de 2025, el Festival Patagónico de Gimnasia buscará consolidarse con una segunda edición más amplia y con nuevas propuestas dentro y fuera de los circuitos.