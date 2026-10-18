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Moda y Belleza

Taylor Swift, Jacob Elordi y Pamela Anderson: los mejores looks de la Academy Museum Gala 2026

La gala del sábado reunió a figuras del cine, la música y la moda en una noche donde el glamour y la sofisticación fueron protagonistas.

Redacción

Por Redacción

US singer-songwriter Taylor Swift attends the Sixth Annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 17, 2026. (Photo by Lisa O'CONNOR / AFP)

US singer-songwriter Taylor Swift attends the Sixth Annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 17, 2026. (Photo by Lisa O'CONNOR / AFP)

El sábado por la noche, Los Ángeles volvió a vestirse de gala para recibir una de las citas más esperadas del año: la Academy Museum Gala 2026. Entre vestidos de alta costura, guiños vintage y mucha presencia, la alfombra roja fue un despliegue total de estilo. Acá te mostramos los mejores looks.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Jacob Elordi attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
US singer songwriter Taylor Swift attends the Sixth Annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 17, 2026. (Photo by Lisa O’CONNOR / AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Sabrina Carpenter attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Connor Storrie attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Hailey Bieber attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Kim Kardashian attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Pamela Anderson attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Teyana Taylor attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
British-US actor Andrew Garfield attends the Sixth Annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 17, 2026. (Photo by Lisa O’CONNOR / AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 17: Colman Domingo attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)


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El sábado por la noche, Los Ángeles volvió a vestirse de gala para recibir una de las citas más esperadas del año: la Academy Museum Gala 2026. Entre vestidos de alta costura, guiños vintage y mucha presencia, la alfombra roja fue un despliegue total de estilo. Acá te mostramos los mejores looks.

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