Tecnomoda 2026: innovación, identidad y el futuro del e-commerce

La moda fue una de las grandes protagonistas de Tecnomoda 2026. En su segunda edición, el encuentro organizado por Tiendanube reunió marcas, diseñadores, especialistas, referentes del ecosistema tecnológico y creadores de contenido.

Durante más de cinco horas hubo charlas, networking, demostraciones en vivo, activaciones y desfiles. Pero esta vez la moda no quedó limitada a la pasarela: desde el ingreso, distintas propuestas buscaron convertir el encuentro en una experiencia donde las colecciones, las marcas y la tecnología convivieran en un mismo espacio.

Una apertura que rompió con lo esperado

Desde el ingreso, Los García recibieron a los invitados con una “vidriera viva” creada para Osklan. La performance funcionó como apertura del evento y llevó la moda a un terreno más cercano a la intervención escénica. A eso se sumó un desfile interactivo que buscó romper con la lógica clásica de mirar una prenda desde una butaca.

Las nuevas funcionalidades tecnológicas de Tiendanube también tuvieron demostraciones en vivo, mientras que distintas vidrieras presentaban propuestas de Natalia Antolín, Belona, Luz Ballestero, Neratta, Lucky Brand y Pucheta Paz. El recorrido terminó construyendo una escena donde tecnología, moda y negocio aparecieron mezclados de una manera natural. Las herramientas digitales no se mostraron como algo separado del proceso creativo, sino como parte del modo en que una marca puede mostrarse, vender y desarrollar su relación con el público.

Tres miradas sobre la pasarela

Uno de los momentos centrales de la jornada fueron los desfiles de tres marcas que comercializan sus productos a través de Tiendanube Evolución. Honky Tonk, Mija y Monofuk presentaron sus colecciones y llevaron a la pasarela universos estéticos muy diferentes entre sí.

Con una historia ligada al rock argentino desde 1971, Honky Tonk mostró una identidad construida alrededor de la música y la cultura urbana. La firma forma parte de una escena que encontró en las nuevas herramientas de comercialización una manera de continuar expandiendo su propuesta.

También fue protagonista Mija, la marca creada por Lola Canavosio, con una mirada contemporánea y una identidad propia. Su participación puso en escena una propuesta que construye comunidad alrededor de una estética reconocible y que encuentra en el entorno digital una vía para llegar a nuevas consumidoras.

El tercer desfile estuvo a cargo de Monofuk, la firma de María Carril y Martín Gándara, que presentó una propuesta de impronta nocturna y audaz. Sus prendas aportaron una mirada más experimental y reforzaron la diversidad de estilos que atravesó la jornada.

Una conversación que va más allá de la tecnología

El encuentro también abrió el debate sobre cómo las marcas pueden crecer en un escenario donde la experiencia de compra ya no termina en un local. Hoy una vidriera puede ser una tienda online, un perfil de Instagram, una acción en vivo o una experiencia pensada para continuar circulando en redes.

En ese contexto, el e-commerce, los datos, las herramientas de gestión y la personalización dejaron de ser recursos omplementarios para convertirse, en muchos casos, en parte de la estructura cotidiana de un negocio. Permiten ordenar procesos, ampliar audiencias y conocer mejor el comportamiento de los consumidores.

La agenda contó con la participación de Catalina Greloni, consultora de moda y Head de Marketing en Giesso; Joan Cwaik, divulgador tecnológico, y Eva Hughes, exdirectora de Vogue México y Latinoamérica y vicepresidenta del Instituto Marangoni. También participaron Franco Radavero, gerente general de Tiendanube, y Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación.

Pero detrás de las herramientas aparece una pregunta más profunda: cómo crecer sin perder identidad. Para la moda argentina, este tipo de encuentros resulta especialmente interesante porque el sector reúne realidades muy diferentes. Conviven firmas históricas, diseñadores de autor, emprendimientos nacidos en redes y proyectos que buscan profesionalizarse para crecer. Para todos ellos, aunque en escalas distintas, la tecnología puede ser una aliada para ordenar procesos y abrir nuevos mercados.