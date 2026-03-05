Moda y arquitectura: Tucci presentó su colección otoño-invierno 2026 inspirada en Milán

La icónica Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se convirtió en el punto de encuentro de mujeres que inspiran. Entre columnas monumentales y una puesta que celebró la arquitectura y la moda de Milán, Tucci abrió los desfiles de la temporada otoño-invierno 2026 con una tendencia donde el estilo y la actitud fueron protagonistas.

La colección hace foco en texturas sofisticadas y un delicado juego de contrastes entre transparencias y opacidades, donde lo clásico y lo contemporáneo conviven en equilibrio. Cada prenda refleja una fusión precisa entre historia y modernidad, reinterpretando el lujo desde una mirada moderna y segura.

La sastrería ocupa un lugar protagónico, con detalles personalizados y siluetas que realzan la figura, evocando la distinción de la arquitectura italiana. Los abrigos se destacan como piezas claves de la temporada. Las pieles sintéticas y los gamuzados ecológicos se combinan con paños en tapados y chaquetas. El trench, las prendas de cuero ecológico y los accesorios combinados con piel completan los looks.

La propuesta estética se apoya en un romanticismo silencioso, donde las texturas cobran protagonismo y aparecen elementos destacados como la rosa, el reptil y la icónica T.

Arquitectura que se viste

Mármol, arcadas, esculturas y los ornamentos de Milán inspiran tanto la paleta como los detalles, aportando profundidad y riqueza visual a la colección. Los colores de la temporada son chocolate, visón, cherry, army, gris y acentos de rojo. Se destaca especialmente el burgundy en encuerados y accesorios.

Para la noche, vuelven las lentejuelas y las texturas bordadas y aterciopeladas: los brillos se renuevan de manera moderna y sofisticada, elevando la propuesta nocturna con una elegancia contemporánea. Vestidos de satén, sastrería intervenida y corsetería se combinan para crear looks que destacan sin exceso.

Denim con sello propio

Un clásico infaltable de la marca se presenta renovado: prints exclusivos de la colección, tintes chocolate y bordados en lentejuelas, tanto en jeans como en corsets y camperas. Los detalles metálicos aparecen con incrustaciones de strass, diseños con tachas, gofrados y matizados. Cada diseño busca equilibrar estilo y comodidad, acompañando distintas ocasiones de uso.

Accesorios que definen

El calzado y los accesorios completan la propuesta con una impronta invernal de tendencia. Las botas charoladas y gamuzadas en cuero vacuno se posicionan como el accesorio clave de la temporada. Las carteras y cinturones, que definen siluetas y aportan carácter, mantienen la estética arquitectónica y elegante que atraviesa toda la colección.