Verano 2025: las chatitas y sandalias que serán furor en esta temporada

Olvidate de sacrificar estilo por confort: las chatitas o sandalias con taco bajo llegaron para quedarse. Con su diseño versátil, se adaptan a cualquier look, desde un outfit descontracturado de día, hasta uno sofisticado de noche. Los colores, texturas y hasta brillos, elevan este clásico calzado, convirtiéndolo en un must para quienes buscan caminar con elegancia sin renunciar a la comodidad.

Verano 2025: la comodidad más de moda que nunca

¿Quién puede resistirse a un calzado que transforma la rutina en pasarela? Es, sin duda, el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo. Las casas de moda más icónicas como Jil Sander, Balenciaga, Fendi y Calvin Klein ya las incluyeron en sus desfiles, y las influencers las eligen como su aliado inseparable. Práctico y atemporal: el taco bajo es la prueba de que lo esencial puede ser, también, lo más deseado.

A pesar que las zapatillas coparon el mercado porque son confortables y funcionales, la moda está mostrando una vuelta a la distinción. Esta tendencia se inspira en la necesidad de un look cómodo y chic a la vez. En sintonía, las marcas locales ya tienen sus nuevas versiones del key-ítem.

CALVIN KLEIN | HEIDI CLAIR | GUZMAN

Birkenstock, Melissa, Piccadilly y Prüne, entre muchas otras, siguen apostando en sus colecciones al taco bajo. Además de cómodas, están más de moda que nunca. El secreto de su éxito está claro: son versátiles y tienen ese punto minimalista que las hace combinables con absolutamente todo. Vestidos largos, shorts denim, pantalones livianos, faldas, monos… Lo que sea. Además, aunque algunas sean abiertas, sujetan bien el pie.

“La nueva colección primavera-verano de Piccadilly llega para redefinir la forma en la que vivimos la moda. Bajo el concepto Confort con Estilo, la marca presenta diseños versátiles que combinan tendencia y tecnología, logrando un calzado pensado para acompañarte en cualquier momento del día. Desde las reuniones de trabajo hasta una salida nocturna. El diferencial está en su innovación: hormas anatómicas, materiales flexibles y tecnologías de confort que cuidan cada paso sin resignar estilo. Así, se convierte en un aliado de tu rutina, permitiéndote sentirse cómoda, segura y sofisticada en cada ocasión”, describe a este diario María Belén Barrionuevo, Brand Manager de Piccadilly Argentina.

PRUNE | PICCADILLY | PULI D. SHOES

La tendencia también se refleja en diseños de autor. Es el caso de la reconocida DJ Puli Demaría, que lanzó su nueva colección que celebra frescura, alegría y elegancia para la primavera-verano. “Hago foco en colores pasteles y neutros trendy, materiales nobles y texturas únicas en cuero vacuno y grabados, metalizados, fibras naturales tejidas y acentos en pelo. La clave son las hormas cuidadosamente elegidas que garantizan comodidad absoluta”, asegura la diseñadora.

ALFONSINA FAL | BIRKENSTOCK

Por su parte, la marca Alfonsina Fal, la reina de corazones que puede poner hasta cinco colores a un mismo zapato, se distingue por la atemporalidad de sus diseños. La combinación en sus chatitas remite a modelos que impactan por su belleza, con tiras, volados y moños para elevar el look de la mañana a la noche.

En sintonía, Toribia Choque redefine el lujo latinoamericano, fusionando arte, moda y tecnología con una mirada sustentable en cada una de sus diseños. “Cada creación es un objeto de deseo con obras que se usan, se coleccionan y se cuentan. Avanzamos hacia el futuro con la convicción de que el lujo no es exceso, sino un lenguaje cultural con impacto positivo”, enfatiza Lucía Rabey mientras muestra sus tendencias con sandalias que enamoran.